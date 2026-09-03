Kültürpark yoğunluğuna karşı İzmir'de toplu ulaşım seferleri uzatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi fuar süresince ulaşımı güçlendiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5-13 Eylül tarihleri arasında Kültürpark'ta düzenlenecek 95. İzmir Enternasyonal Fuarı sırasında kent içi ulaşımı kolaylaştırmak ve çıkışlardaki yoğunluğu azaltmak amacıyla toplu ulaşım ağında kapsamlı düzenlemeler açıkladı. Belediyeye bağlı kuruluşlar ESHOT, İzmir Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZBAN eşgüdümlü programla ek seferler ve gece uzatmaları uygulayacak.

ESHOT hattı ve aktarma merkezlerinde düzenlemeler:

ESHOT, fuar süresince toplam 88 hatta günlük olarak 371 ek servis planladı. Bu uygulama yalnızca Kültürpark bağlantılı hatları değil; Evka 3 Metro, Halkapınar, Gümrük, Fahrettin Altay, Konak, Lozan, Semt Garajı, Şirinyer, Üçyol Metro, Çiğli ve Egekent aktarma merkezleriyle Bostanlı İskelesi ve Alsancak Garı bağlantılı seferlerin son saatlerinin uzatılmasını da kapsıyor. Vatandaşlar, hatların güncel hareket saatlerini ESHOT'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecekler.

Metro, tramvay ve banliyö hatlarında gece uzatmaları:

Raylı sistemlerde de gecenin geç saatlerine kadar hizmet sağlanacak. İzmir Metroda normalde 00.20 olan son sefer saati fuar boyunca 01.20'ye çekildi; gece 00.20-01.20 arasında trenler 20 dakikada bir çalışacak. Konak Tramvayında son sefer 01.20 olarak belirlendi; hat 16.30-01.00 arasında 6 dakikada bir, 01.00-01.20 arasında 10 dakikada bir sefer yapacak.

Karşıyaka Tramvayında Alaybey-Flamingo arasında 00.20-01.20 saatlerinde 15 dakikada bir sefer düzenlenecek ve Alaybey'den son sefer 02.20'de gerçekleştirilecek. Ataşehir-Mavişehir ring hattı 00.20-01.20 aralığında 18 dakikada bir çalışacak. Çiğli Tramvayı'nda dış hat 00.20-01.20 arasında 20 dakikada bir, iç hat ise 34 dakikada bir sefer yapacak.

Deniz ve banliyö ulaşımında ek sefer detayları:

İZDENİZ, fuar süresince Karşıyaka-Alsancak hattında her gece 02.00'ye kadar ek seferler düzenleyecek. Ek seferler hafta içi 21.20, hafta sonu 21.35'ten itibaren başlayacak; gece yarısına kadar karşılıklı seferler çoğunlukla 20-30 dakikalık aralıklarla gerçekleştirilecek. Gece yarısından sonra Karşıyaka'dan 00.45 ve 01.45'te, Alsancak'tan ise 01.05 ve 02.05'te ek hareketler planlandı.

İZBAN da fuar boyunca gece ek trenleri koydu. Kuzey yönüne Alsancak'tan hareket edecek tren 01.35'te kalkacak; seyir planında Halkapınar 01.45, Çiğli 02.09 ve Menemen 02.30 durakları yer alıyor. Güney yönündeki tren ise Alsancak'tan 01.35'te hareket ederek 02.15'te Cumaovası'na ulaşacak.

Belediye yetkilileri, bu düzenlemelerin fuar süresince toplu taşıma ağının kapasitelerini genişleterek çıkışlardaki yoğunluğu azaltmayı ve ziyaretçilerin Kültürpark'a erişimini kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtiyor. İZDENİZ seferleri ve detaylı ulaşım programı için izdeniz.com.tr; ESHOT hat bilgileri için ise ESHOT'un resmi kanalları takip edilebilecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 5-13 EYLÜL TARİHLERİNDE KÜLTÜRPARK'TA DÜZENLENECEK 95'İNCİ İZMİR ENTERNASYONAL FUARI İÇİN TOPLU ULAŞIMDA SEFER SAYILARINI ARTIRDI VE GECE ULAŞIMINI UZATTI.