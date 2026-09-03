Okula ilk adım: erken sağlık taramaları ihmal edilmemeli

Neden okul öncesi kontroller önemli?:

Acıbadem Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. A. Oğuz Pektaş, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, okul öncesi dönemde yapılacak rutin sağlık kontrollerinin gerekliliğine vurgu yaptı. Pektaş, çocukların sadece hasta olduklarında hekime götürülmemesi gerektiğini; sağlıklı çocuk izleminin büyüme ve gelişimin sürdürülmesi ile muhtemel sağlık sorunlarının erken dönemde fark edilmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

Görme ve işitme taramalarının rolü:

Pektaş, özellikle okul öncesi dönemde görme ve işitme sorunlarının eğitim sürecini doğrudan etkileyebileceğini ifade etti. Fark edilmeyen görme veya işitme bozuklukları, çocuğun öğretmeni izlemesini, tahtayı görmesini veya yönergeleri doğru anlamasını zorlaştırarak öğrenme performansını düşürebilir. Bu nedenle okullar başlamadan önce gerekli değerlendirmelerin yapılması önem taşıyor.

Büyüme, gelişim ve tarama planlaması:

Dr. Pektaş, muayenede sadece boy ve kilo takibinin yapılmadığını; dil, motor, sosyal ve duygusal alanların da bir bütün olarak ele alındığını aktardı. Gelişimsel farklılıkların erken dönemde saptanması, ihtiyaç halinde uygun desteklerin zamanında planlanmasına imkân verir. Ayrıca rutin kontrollerde çocuğun aşılarının yaşına uygun tamamlanıp tamamlanmadığı da gözden geçiriliyor.

Hekimin değerlendirmesine göre, çocuğun yaşına, beslenme durumuna ve varsa risk faktörlerine bağlı olarak kan tetkikleri veya başka incelemeler planlanabilir. Her çocuk için aynı tetkiklerin gerekli olmadığı; hangi incelemelerin yapılacağının muayene ve klinik değerlendirme sonrasında belirlendiği vurgulandı.

Sağlam çocuk takibi ne zaman başlıyor ve amaç nedir?:

Pektaş, sağlam çocuk izleminin yenidoğan döneminden itibaren başladığını ve çocukluk ile ergenlik boyunca devam eden kapsamlı bir koruyucu sağlık yaklaşımı olduğunu söyledi. İlk aylardan itibaren düzenli pediatri kontrolleri, büyüme ve gelişimin yakından izlenmesini sağlayarak ortaya çıkabilecek sorunların erken fark edilmesine yardımcı oluyor.

Sağlam çocuk takibinin temel amacı hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, potansiyel riskleri ve gelişimsel sorunları erken dönemde saptamak ve ailelere beslenme, uyku, ekran kullanımı, güvenlik gibi koruyucu sağlık uygulamaları konusunda rehberlik etmektir. Dr. Pektaş, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için yalnızca hastalıkların tedavisine değil, hastalıkların ve gelişimsel sorunların ortaya çıkmadan önce fark edilmesine odaklanıyoruz" diyerek, ebeveynleri düzenli kontrollere yönlendirdi.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR PEKTAŞ