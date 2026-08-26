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Didim'de kreş kayıtları başladı: çocukların güvenle büyüdüğü alanlar çoğaltılıyor

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 4-5 yaş kayıtları sınırlı kontenjanla başladı; amaç güvenli ve nitelikli okul öncesi eğitim sunmak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Didim'de kreş kayıtları başladı: çocukların güvenle büyüdüğü alanlar çoğaltılıyor

Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi yeni döneme hazırlanıyor

Didim Belediyesi, okul öncesi eğitim alanındaki çalışmaları kapsamında Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 4-5 yaş grubu için yeni dönem kayıtlarını başlattı. Tesis, çocukların güvenli koşullarda eğitim almasını ve gelişimlerini destekleyecek etkinliklerle tanışmasını hedefliyor.

kayıt ve kontenjan bilgisi:

Yeni dönem kayıtları 4-5 yaş grubu için açıldı ve başvurular sınırlı kontenjan üzerinden kabul ediliyor. Ailelerin kayıt sürecine erken dahil olmaları tavsiye ediliyor; kurum, yerel yönetim desteğiyle erişilebilir bir okul öncesi seçenek sunmayı amaçlıyor.

eğitim yaklaşımı ve hedefleri:

Deniz Yıldızları, oyun temelli öğrenme, sosyal beceri geliştirme ve yaşa uygun etkinliklerle çocukların merak ve özgüvenini artırmayı amaçlıyor. Programlar; deneyimleyerek öğrenme, grup etkinlikleri ve bireysel gelişimi destekleyen uygulamalar içeriyor. Belediyenin önceliği, çocukların hem güvenli hem de nitelikli bir eğitim ortamında büyümesini sağlamak.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, öğrenirken keşfettiği ve kendilerini özgürce ifade edebildiği alanları çok kıymetli buluyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu ve gelişimi için eğitim alanlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Belediye yetkilileri, velilere kayıt süreci ve program içeriği hakkında bilgi veriyor; ailelerin çocukları için en uygun eğitimi seçmeleri adına kurumun kapılarının açık olduğu vurgulanıyor. Deniz Yıldızları, okul öncesi dönemde güvenli ve gelişime odaklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

BAŞKAN GENÇAY: &quot;ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLE BÜYÜDÜĞÜ ALANLARI ÇOĞALTIYORUZ&quot;

BAŞKAN GENÇAY: "ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLE BÜYÜDÜĞÜ ALANLARI ÇOĞALTIYORUZ"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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