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Dinamikpay operasyonunda 13 gözaltı: 17,9 milyar liralık transfer trafiği inceleniyor

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı; soruşturmada Dinamikpay'in 2024-2025'te yaklaşık 17,9 milyar TL transfer gerçekleştirdiği tespit edildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dinamikpay operasyonunda 13 gözaltı: 17,9 milyar liralık transfer trafiği inceleniyor

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerine yönelik İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı; yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mali tespitler ve deliller:

Soruşturma safhasında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleri ve dijital incelemeler değerlendirildi. Bu incelemelerde şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

İncelemeler, finansal hareketlerin münferit işlemlerden ziyade ödeme kuruluşunun merkezinde organize ve katmanlı bir yapıyla yürütüldüğünü gösterdi; soruşturma kapsamında bu yapının suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 7258 sayılı kanuna muhalefet iddiaları çerçevesinde değerlendirildiği kaydedildi.

El koyma ve hesap blokeleri:

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklara ilişkin el koyma tedbirleri uygulandı. Karara istinaden 8 araç, 33 konut ve 50 arsa ile şirket üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda Dinamikpay A.Ş.'ye yönelik el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu; bu hesaplar ve el konulan taşınmazlar soruşturmanın mali kanıt zincirinin ayrıntılı şekilde belgelenmesi için takip ediliyor.

Hukuki süreç ve soruşturmanın yönü:

Başsavcılık, soruşturmayı hem bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin 7258 sayılı kanuna muhalefet hem de suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları çerçevesinde yürütüyor. Soruşturmadaki tespitler, ödeme kuruluşu merkezli organizasyonlu bir yapının varlığına işaret ettiği için soruşturma kapsamı geniş tutuluyor.

Gözaltındaki şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ulusal ve uluslararası koordinasyonun sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında elde edilecek veriler ışığında yeni hukuki adımların atılması bekleniyor.

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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