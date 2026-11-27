Hikmet Çetin son yolculuğuna uğurlandı

Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden Hikmet Çetin, TBMM eski Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı sıfatlarıyla anılarla uğurlandı. Uzun yıllara yayılan siyasi yaşamı ve kamu hizmetindeki rolleri, tören boyunca sıkça gündeme geldi.

Siyasi mirası:

Hikmet Çetinin siyaset sahnesine bıraktığı etki, parlamento tecrübesi ve parti içindeki yöneticilik rolleri üzerinden değerlendirildi. Meslektaşları ve siyasi gözlemciler, onun kurumlara olan bağlılığını ve uzlaşmacı yaklaşımını vurguladı.

Tören ve anma süreci:

Tören sırasında anılar, yapılan konuşmalar ve taziye mesajları; Çetin'in kamu yaşamındaki izlerini hatırlattı. Aile ve yakın çevresiyle başlayan anma süreci, çeşitli kesimlerden gelen taziyelerle sürdü.

Çetin'in siyasi kariyeri boyunca üstlendiği görevler, hem parlamenter deneyimi hem de parti yönetimindeki sorumlulukları bakımından değerlendirildi. Katılımcılar, onun kurumlara yaptığı katkıları ve siyaset diline getirdiği yaklaşımı ön plana çıkardı.

Vefatının ardından yayılan mesajlarda, Çetin'in ülke siyasetinde bıraktığı derin iz ve kamu hizmetine adanmışlığı sıkça anıldı. Törenin ardından yakınları ve meslektaşları tarafından yapılan değerlendirmeler, onun hatırasının korunacağına işaret etti.

TBMM eski Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin son yolculuğuna uğurlandı