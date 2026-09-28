Divriği cam seyir terasında dağ keçileri manzaraya eşlik etti

Doğal yaşam seyir terasıyla iç içe:

Sivas'ın Divriği ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri, ilçenin dağlık ve kayalık kesimlerinden inerek Divriği Cam Seyir Terası etrafında görüldü. Ziyaretçiler, bu yaban hayvanlarının insanlara aldırış etmeden doğal ortamlarında dolaşmasını izleyerek farklı bir deneyim yaşadı.

Gözlemlenen davranışlar:

Görüntülenen sürüler zaman zaman ikişerli üçerli gruplar halinde, bazen de daha kalabalık topluluklar halinde araziye yayılarak ot ve diğer besinleri aradı. Alanda hem yavru hem de anne keçilerin bulunduğu, hayvanların insanlardan zarar görmeden doğal davranışlarını sürdürdüğü belirtildi.

Kayıt ve yetkili açıklamaları:

Divriği Cam Seyir Terası Sorumlu Müdürü Rahmi Altun, sabah saatlerinde cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerden söz ederek, bunun bölge için alışılmış ama her seferinde heyecan verici bir durum olduğunu aktardı. Altun, sabah tesise geldiğinde sürü halinde hayvanların kendilerine doğru geldiğini gördüğünü ve anı kaydetmek için görüntü aldığını belirtti.

Rahmi Altun ayrıca, cam seyir terası etrafında bu hayvanların kendi doğal ortamlarında dolaşabildiklerini, insanların ve hayvanların karşılıklı zarar görmeden bir arada bulunabildiğini vurguladı. Altun, insanların buraya gelerek hem tarihle hem de yaban hayatıyla bir arada dolaşma deneyimi yaşayabileceğini ifade etti.

Bir süre arazide gezdikten sonra bölgeden uzaklaşan dağ keçileri, bölgeyi ziyaret edenlere hem görsel zenginlik kattı hem de doğal yaşamın yakın gözlemlenmesine olanak sağladı.

Dağ keçisi sürüsü seyir terası manzarasına dahil oldu