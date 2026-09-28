Van Gölü limanları yavru inci kefalleriyle doldu

yavru inci kefallerinin dönüşü:

Van Gölü'nün endemik türlerinden inci kefalleri yaşam döngüsünde yeni bir safhayı tamamladı. Yumurtadan çıkarak tatlı sularda gelişimini sürdüren milyonlarca yavru, büyüme sürecinin ardından kademeli olarak akıntıyı arkasına alıp Van Gölü'ne ulaştı. Her yıl nisan ile temmuz arasında gerçekleştirilen bu göç, türün devamlılığı açısından kritik öneme sahip.

üreme göçü, koruma ve debi etkisi:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doç. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ve iç sularındaki zengin balık stokunun önemine dikkat çekti. Akkuş, inci kefalinin üreme göçünde kaçak avcılık ile son yıllarda gözlenen kuraklığın büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı. Ancak 2026 yılı üreme döneminde akarsuların debilerinin yüksek olması ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen etkin koruma çalışmaları sayesinde başarılı bir üreme dönemi yaşandığını belirtti.

limanlardaki görüntü ve toplumsal boyutu:

Doç. Dr. Akkuş, üremenin başarısını sahadaki görüntülerin doğruladığını söyledi: "Uzun yıllar sonra Van Gölü kenarındaki bütün limanların adeta inci kefali yavrularıyla dolup taştığını görüyoruz." Özellikle Amik köyü limanındaki yoğunluk dikkat çekiyor; akşam vakitlerinde 300-500 metrelik sürüler halinde hareket eden yavru balıklar limanları dolduruyor. Akkuş, "Buradaki her bir balık aslında jandarmanın emeği. Buradaki her bir balık önümüzdeki yıllardaki balıkçıların sofrasındaki ekmek demek" diyerek bu görüntünün ekonomik ve sosyal önemine işaret etti.

Uzmanlar, yavru nüfusun göle geri dönmesinin olumlu bir gelişme olduğunu, ancak bu kazanımın sürdürülebilmesi için koruma önlemlerinin devam etmesi gerektiğini ifade ediyor. Jandarmanın etkin denetimleri ve elverişli akarsu debileri bu yılki iyileşmeye katkı sağlarken, gelecek yıllarda benzer uygulamaların sürdürülmesi türün korunması açısından belirleyici olacak.

VAN GÖLÜ'NÜN EŞSİZ CANLI TÜRLERİNDEN İNCİ KEFALLERİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜNDE ÖNEMLİ BİR DÖNEM DAHA BAŞLADI. ÜREME DÖNEMİNDE AKARSULARA GÖÇ EDEREK DÜNYAYA GELEN YAVRU İNCİ KEFALLERİ, BÜYÜMELERİNİN ARDINDAN SÜRÜLER HALİNDE VAN GÖLÜ'NE ULAŞMAYA BAŞLADI.