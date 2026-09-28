Akademi Manisa'da gençler robotik ve mühendislikle geleceğe hazırlanıyor

Akademi Manisa’da robotik atölyesi düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Akademi Manisa, gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına ilgisini artırmaya yönelik etkinliklerine bir yenisini ekledi. Etkinlikte yer alan Lavender Robotics ekibi, öğrencilerle bir araya gelerek robotik uygulamalar ve yarışma deneyimlerini paylaştı.

Programda neler yapıldı:

Lavender Robotics üyeleri, robotların tasarım ve üretim aşamalarını adım adım anlattı. Öğrenciler, ekibin kullandığı bileşenleri ve yazılım çözümlerini görme fırsatı buldu. Ayrıca program kapsamında FRC ve FTC kategorilerinde kullanılan robot modelleri yakından incelendi; çalışma prensipleri ve geliştirme süreçleri uygulamalı olarak aktarıldı.

Katılımcılar, mühendislik süreçlerinde takım çalışmasının ve problem çözmenin önemine dair örnekler dinledi. Ekip, yarışma hazırlıkları sırasında karşılaştıkları teknik ve organizasyonel zorlukları paylaşarak gençlere pratik bilgiler sundu.

Gençlere yönelik amaç ve kazanımlar:

Etkinliğin temel hedefi, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştirmelerine katkı sağlamak oldu. Akademi yetkilileri, bu tür atölyelerin gençlerin kariyer yönelimlerine etki ettiğini ve STEM alanlarına adım atmalarını kolaylaştırdığını belirtti.

Program, soru-cevap bölümüyle tamamlandı; öğrencilerin merak ettiği konulara ekip üyeleri tarafından yanıt verildi. Etkinlik, uygulamalı öğrenme fırsatları ve deneyim paylaşımı aracılığıyla katılımcıların teknik farkındalığını artırmayı hedefledi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKADEMİ MANİSA, GENÇLERİN BİLİM, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK ALANINDAKİ GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAYA YÖNELİK ETKİNLİKLERİNE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA LAVENDER ROBOTİCS EKİBİ, AKADEMİ MANİSA’DA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK ROBOTİK ÇALIŞMALARI VE YARIŞMA DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI.