Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşi hak odaklı bir tartışma sundu

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Diyabet Haftası kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, diyabetli bireylerin hakları ve tedavi teknolojilerine erişim konuları merkezde yer aldı. Etkinlikte, nadir hastalıklar, kanser ve diyabet hukuku alanında çalışmalar yürüten Avukat Berkay Özdemir konuşmacı olarak katıldı ve katılımcılara uygulamaya dönük bilgiler sundu.

hukuki çerçeve:

Özdemir, sunumunda diyabet hukukunun kapsamına değinerek, tip 1 diyabet tedavisinde kullanılan tıbbi cihazların üretimi, ruhsatlandırılması, satışı ve teminine ilişkin yasal süreçleri aktardı. Konuşmasında, sağlık hizmetlerine erişim hakkının ve güncel tedavi teknolojilerine ulaşımın hukuki dayanakları üzerinde duruldu; özellikle teknolojik cihazlara erişimde karşılaşılan uygulama farklılıklarının hukuki sonuçları değerlendirildi.

çocuklar ve yetişkinler için yol haritası:

Programda, tip 1 diyabetli çocuklar ve yetişkinler için izlenebilecek hukuki yol haritası hakkında bilgiler paylaşıldı. Özdemir, kişilerin haklarını nasıl talep edebileceklerini, başvuru süreçlerini ve ücretsiz temin süreçlerinde izlenebilecek adımları katılımcılara anlattı. Sunum, uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik pratik öneriler içeriyordu.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru–cevap bölümünün ardından sona erdi. Etkinlik, hem hukuk hem de sağlık perspektifinden erişim eşitliğinin önemine vurgu yaparak, diyabetli bireylerin haklarına dair farkındalığı artırmayı hedefledi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK DİYABETİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN DİYABET HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, DİYABETLİ BİREYLERİN HAKLARI, TEDAVİ TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİMİ VE ÜCRETSİZ TEMİN SÜREÇLERİ ELE ALINDI.