etkinliğin amacı ve yürütücüleri:

Düzce Üniversitesi tarafından Aydınpınar köy meydanında gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinliği, Sağlığın Şifresi: Erken Fark Et, Sağlıklı Yaşa başlığıyla düzenlendi. Etkinlik, Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü organizasyonuyla yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe'nin akademisyenlerle vatandaşları buluşturarak bilimsel bilgiyi erişilebilir kılma amacını vurguladı.

kronik hastalıklar, erken teşhis ve takip:

Programda sözü alan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Furkan Süner, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti. Süner, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet hakkında bilgi vererek kalp krizi, kalp yetmezliği ve inme benzeri durumların belirtilerini anlattı. Kronik hastalıkların kontrolünde düzenli ölçüm ve hekim takibinin altı çizildi; ayrıca kanser tarama programlarının, şikayet olmasa bile yaş ve risk durumuna göre uygulanması gerektiği belirtildi.

günlük alışkanlıkların sağlığa etkisi:

Süner, sağlıklı yaşlanma için düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve tütün ürünlerinden uzak durmanın önemini vurguladı. Günlük yürüyüşün teşvik edilmesi ve aşırı tuz tüketiminin azaltılması gerektiği anlatıldı. Sigarayı bırakmak isteyenlere sunulan danışmanlık hizmetleri ve yetişkinlerde aşı takibinin koruyucu sağlık kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi; katılımcıların soruları yanıtlandı ve sunumlar için Dr. Ahmet Furkan Süner'e teşekkür belgesi takdim edildi.

PROGRAMDA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET FURKAN SÜNER, VATANDAŞLARA KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIKLI YAŞAM KONUSUNDA BİLGİ VERDİ.