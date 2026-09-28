Diyanet-Sen Erzurum şubesi yeni yönetimle istişareyi ön plana aldı

Diyanet-Sen Erzurum şubesi 7. Olağan Genel Kurulunu tamamladı

Kontrollü ve birlik vurgusuyla gerçekleşen toplantıda Diyanet-Sen Erzurum Şubesi delegeleri, sendikanın önümüzdeki dönemde yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantının en dikkat çeken sonucu, mevcut başkanın güven tazelemesi ve yeni yönetim kadrosunun şekillenmesi oldu.

Yetkinlik ve dayanışma odaklı yönetim anlayışı:

Genel kurulda tekrar başkanlığa getirilen Nurullah Ardahanlı yönetiminde, teşkilat içi istişare ile karar alma süreçlerinin güçlendirileceği ifade edildi. Katılımcılar, ortak akıl ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda sendikal faaliyetlerin etkinleştirileceğine dair beklentilerini paylaştı.

İstişare kültürü ve gelecek planları:

Kurulda öne çıkan tema, "İstişareden Güç, Daha Güçlü Bir Sendika" anlayışı oldu. Yeni yönetimin sektörel çalışmaları, üyelerle iletişimin yoğunlaştırılması ve teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılmasına öncelik vereceği belirtildi. Ardahanlı, alınan kararların uygulamaya dönük ve şeffaf olacağına vurgu yaptı.

Genel kurul, yeni döneme ilişkin iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. Toplantı, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik mesajlarının güçlendiği bir atmosferde tamamlandı.

DİYANET-SEN ERZURUM ŞUBESİ’NİN 7. OLAĞAN GENEL KURULU, BİRLİK VE BERABERLİK ATMOSFERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BAŞKAN NURULLAH ARDAHANLI, YENİ YÖNETİM EKİBİYLE BİRLİKTE SENDİKAL ÇALIŞMALARI İSTİŞARE VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE SÜRDÜRECEKLERİNİ BELİRTTİ.