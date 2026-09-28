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Eski başkanın vedası: Şeyhler'in tanınmış ismi Alaattin Ölmez hayatını kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler beldesinde eski belediye başkanı Alaattin Ölmez, akciğer kanseri tedavisi gördüğü Antalya'da 62 yaşında hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eski başkanın vedası: Şeyhler'in tanınmış ismi Alaattin Ölmez hayatını kaybetti

Hisarcık siyasetinden acı haber:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler beldesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Alaattin Ölmez, tedavi gördüğü Antalya'daki özel bir hastanede 62 yaşında yaşamını yitirdi. Ölmez bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu ve yoğun bakımda bulunuyordu.

Siyasi geçmişi ve görev dönemi:

Alaattin Ölmez, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) seçilerek 2009-2014 yılları arasında Şeyhler beldesinde belediye başkanlığı görevinde bulundu. 2012 yılında partisinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldığı kayıtlarda yer alıyor.

Cenaze ve veda bilgileri:

Ölmez'in cenazesi memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde defnedilecek. Ailesi ve yakın çevresi tarafından gerçekleştirilecek tören ve defin işlemlerine ilişkin ayrıntılar yerel yetkililerce duyurulacak.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ALAATTİN ÖLMEZ

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ALAATTİN ÖLMEZ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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