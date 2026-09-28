Memnun kalmayanlara 30 gün koşulsuz iade garantisi veren Vodafone akıllı fiber sistemi

Vodafone'dan 30 gün koşulsuz iade garantisi:

Vodafone Ev İnterneti, müşterilerinin evdeki dijital deneyimini yönetmeyi amaçlayan Vodafone Akıllı Fiber Sistemi kapsamında memnuniyetsizlik durumunda 30 gün içinde hiçbir koşul ve gerekçe olmadan para iadesi imkanı sunuyor. Okula dönüş dönemine özel duyurulan uygulama, aynı zamanda müşterilere daha kapsamlı bir hizmet paketi vaat ediyor.

yapay zekâ destekli modem ve hız seçenekleri:

Sistemin merkezinde yer alan yapay zekâ destekli Wi‑Fi 7 modem, çoklu bağlantı çalışması (MLO) ile veri akışını aynı anda birden fazla bağlantı üzerinden yönlendiriyor ve 7/24 analizle performansı proaktif olarak optimize ediyor. Operatör, 1000 Mbps hız alan müşterilere Wi‑Fi 7 modem sağlıyor; 200 Mbps paket kullanan, ancak daha yüksek performans isteyen müşterilere ise aylık yalnızca 50 TL karşılığında bu modem sunularak kesintisiz ve akıcı bir deneyim hedefleniyor. Vodafone ayrıca yoğun kullanım senaryoları için 1000 Mbps’e varan fiber hız seçenekleri sunuyor.

evin her köşesinde güçlü bağlantı ve kesintiye hazırlık:

Wi‑Fi Asistanı, hem Wi‑Fi 6 hem Wi‑Fi 7 modemlerle çalışarak modemin performansını sürekli izliyor, sinyal gücünü artırmak ve hızları iyileştirmek için otomatik ayarlar yapıyor. Altyapıda çözemediği bir sorun tespit edildiğinde Uzman Ekip'i bilgilendirerek müşteriye proaktif ulaşılmasını sağlıyor. Wi‑Fi Ekstra, çekim alanını dört kata kadar artırarak büyük evlerde kapsama sorunlarını azaltıyor. Olası kesintilerde ise Kesintisiz Bağlantı Desteği, faturayı durduruyor ve 48 saat geçerli olacak şekilde 20 GB mobil internet tanımlayarak dijital yaşamın sürmesini sağlıyor.

uzman ekip ve kurulum süreci:

Vodafone Uzman Ekip, başvurudan kuruluma ve kullanım sürecine kadar tek kontak üzerinden tüm deneyimi sahipleniyor. Kurulum sırasında modemin en doğru konumlandırılmasından kurulumu belgeleyen Kurulum Performans Belgesi sunulmasına kadar tüm adımlar müşteri adına takip ediliyor. Wi‑Fi Asistanı'nın çözemediği problemler Uzman Ekip'e proaktif biçimde iletiliyor ve ekip müşteriye özel çözümler üretiyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şöyle dedi:

"Okula dönüş dönemi, hane içi internet kullanımının arttığı ve ihtiyaçların çeşitlendiği bir dönem. Aynı anda birden fazla kişinin internete bağlandığı, eğitim, içerik tüketimi, çalışma ve oyun aktivitelerinin yoğunlaştığı bu dönemde kullanıcı deneyimi doğrudan internet kalitesiyle ilişkili. Bu noktada, yalnızca yüksek hız değil, evin her noktasında sürdürülebilir performans ve kesintisiz bağlantı da satın alma kararında belirleyici rol oynuyor. Müşterilerimizin ev interneti ihtiyaçlarını karşılamak için bu zamana kadar müşteri ihtiyaçlarını düşünerek oluşturduğumuz ekosistemimizi ‘Vodafone Akıllı Fiber Sistemi’ adı altında topladık. Bu hizmetimizden memnun kalmayan müşterilerimize 30 gün içinde koşulsuz para iadesi yapıyoruz. Söz konusu sistemle, yalnızca bağlantı deneyimi sunmuyoruz, müşterilerimizin başvuru yaptığı andan başlayarak akıcı, tek elden şeffaf ve güvenilir bir deneyim de sunuyor; evdeki dijital hayatın kesintisiz devam etmesini sağlıyor ve ihtiyaçlarını öngörüp her zaman müşterilerimizin yanında oluyoruz. Ev İnterneti, müşterimiz adına düşünen, ihtiyaçlarını öngören, sorunları henüz yaşanmadan çözen ve evdeki dijital deneyimi sürekli daha iyi hâle getiren bir teknoloji ortağına dönüşüyor."

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MELTEM BAKİLER ŞAHİN