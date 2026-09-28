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Elazığ'da lenfoma için yerel seferberlik

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Lenfoma Farkındalık Günü'nde stant ve broşürlerle toplumu bilgilendirip erken tanının önemini vurguladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Elazığ'da lenfoma için yerel seferberlik

Elazığ'da lenfoma için yerel seferberlik

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında kent genelinde düzenlediği etkinliklerle halkı bilgilendirdi. Düzenlenen çalışmayla amaç, toplumda lenfoma konusunda farkındalık yaratmak ve erken tanının önemine dikkat çekmek oldu.

etkinliklerde neler yapıldı:

Etkinlikler çerçevesinde müdürlüğe bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri ile ilçelerde hizmet veren Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde bilgilendirme stantları kuruldu. Stantlarda görevli sağlık personeli vatandaşlara hastalığın belirtileri, muayene ve tanı süreçleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretçilere ayrıca bilgilendirici el broşürleri dağıtılarak hangi durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği anlatıldı.

hedef ve beklentiler:

Sağlık çalışanlarının doğrudan iletişimiyle gerçekleştirilen bilgilendirmeler, toplumun lenfoma konusunda bilinçlendirilmesini hedefliyor. Müdürlük yetkilileri, bu tür kampanyaların erken tanıya ulaşma oranlarını artıracağı ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı kolaylaştıracağı görüşünde. Etkinlikler, yerel düzeyde farkındalık yaratmanın yanı sıra düzenli tarama ve erken başvurunun önemini vurgulamak üzere planlanmaya devam edecek.

ELAZIĞ’DA LENFOMA FARKINDALIK GÜNÜNDE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

ELAZIĞ’DA LENFOMA FARKINDALIK GÜNÜNDE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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