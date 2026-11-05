Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza: araçlarda maddi hasar

diyarbakır-şanlıurfa kara yolunda zincirleme trafik kazası

Diyarbakır'da meydana gelen kazada 3 araç birbirine çarptı ve araçlarda maddi hasar oluştu. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde gerçekleşti.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen 1 pikap ile 2 otomobil arka arkaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, sadece araçlarda hasar meydana geldi.

soruşturma:

Olayı takiben yetkililer tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili birimler, kaza nedenini ve oluş şekillerini tespit etmek için çalışıyor.

DİYARBAKIR’DA 3 ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.