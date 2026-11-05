alacağını alamadığını iddia eden kişi otomobilini benzin dökerek yaktı

olayın gelişimi:

Olay, öğle saatlerinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. isimli şahıs, park ettiği 01 SK 757 plakalı otomobilinin üzerine benzin dökerek aracı ateşe verdi.

Alevler kısa sürede aracı sararken, H.B. bir kenara çekilip yanan otomobili izledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve zarar tespiti:

Düziçi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın söndürüldükten sonra polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

soruşturma ve ifadeler:

İddialara göre H.B., çalıştığı inşaat firmasından alacağını tahsil edemediğini belirterek bu eyleme başvurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı kontrol altına alarak ifadelerini aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve olaya ilişkin diğer detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZİÇİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN, OTOMOBİLDE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.