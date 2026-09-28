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Diyarbakır Yenişehir'de rüzgarın etkisiyle çatıda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı; itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır Yenişehir'de rüzgarın etkisiyle çatıda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü

Diyarbakır'da çatı yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Yenişehir ilçesinde bulunan 8 katlı bir apartmanın çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ancak olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Müdahale ve ölçüler:

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede çalışma başlattı. Müdahale sırasında bölgedeki rüzgarın da etkili olması nedeniyle ekipler öncelikle alevlerin çevreye sıçramasını engellemeye odaklandı ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangının söndürülmesinin ardından binada maddi hasar tespit edildi. Olayın çıkış nedeni yetkililer tarafından inceleniyor; yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve kesin nedenin araştırma sonuçlarına göre açıklanacağını bildirdi.

Çevredeki sakinler ve bina yöneticileri, benzer olaylara karşı önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti. Yetkililer, çatılarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve olası yangın risklerine karşı erken ihbar mekanizmalarının etkin kullanılmasını önerdi.

DİYARBAKIR&#039;DA BİR APARTMANIN ÇATI KISMINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

DİYARBAKIR'DA BİR APARTMANIN ÇATI KISMINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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