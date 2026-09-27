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Diyarbakır'da direksiyon hakimiyeti kaybeden araç dört park halindeki otomobile çarptı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki dört araca çarptı; 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da direksiyon hakimiyeti kaybeden araç dört park halindeki otomobile çarptı

Kaza meydana geldiği yer ve gelişimi:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Ekip müdahalesi ve sağlık durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı; yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Hasar ve soruşturma:

Kazaya karışan araçların tamamında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı; kazanın kesin nedeni yapılacak soruşturmayla belirlenecek.

BAĞLAR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ 4 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA 1...

BAĞLAR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ 4 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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