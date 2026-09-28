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Kayseri'de kayadan kopan taşın başına isabet ettiği 3 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

Kayseri Hacılar'da kayalık alanda babasının kucağındaki 3 yaşındaki K.Ş.'nin başına kayadan kopan taş isabet etti; çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 02:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de kayadan kopan taşın başına isabet ettiği 3 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

Kayseri'de kayalık alanda meydana gelen ölümcül kaza

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen olayda, kayalık alanda yürüyüş yapan ailenin üzerine kayalıklardan kopan taş düştü. Olayda, babasının kucağında bulunan 3 yaşındaki K.Ş. başından ağır şekilde yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, olay Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokakta yaşandı. İddialara göre baba R.Ş., oğlu K.Ş.'yi kucağına alarak kayalık alanda yürümeye başladı. Bu sırada kayadan kopan taş parçaları baba ve çocukların üzerine düştü; özellikle çocuğun başına isabet eden taş ağır yaralanmaya neden oldu.

soruşturma ve otopsi:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirirken, çocuk kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. K.Ş.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN HACILAR İLÇESİNDE KAYALIK ALANDA YÜRÜYEN BABASININ KUCAĞINDAYKEN, KAYADAN KOPAN TAŞ...

KAYSERİ’NİN HACILAR İLÇESİNDE KAYALIK ALANDA YÜRÜYEN BABASININ KUCAĞINDAYKEN, KAYADAN KOPAN TAŞ PARÇASININ BAŞINA İSABET ETMESİ SONUCU AĞIR YARALANAN 3 YAŞINDAKİ BEBEK, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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