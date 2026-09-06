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Diyarbakır’da ev yangını tahliyeyi gerektirdi: 7'nci kattaki çocuklar merdivenle indirildi

Diyarbakır Bağlar'da 8 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı; 7'nci kattaki çocuklar merdivenle kurtarıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır’da ev yangını tahliyeyi gerektirdi: 7'nci kattaki çocuklar merdivenle indirildi

diyarbakır bağlar'da yangın ve müdahale:

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

tahliye süreci ve ekiplerin müdahalesi:

Apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Tahliye sırasında 7'nci kattaki çocuklar aşağı inemeyince itfaiye ekipleri devreye girdi. Ekipler merdiven kullanarak çocukları alıp sağ salim aşağı indirdi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

etkilenenler ve soruşturma:

Olayda 1 kişi dumandan etkilendi ve sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma ve inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE 8 KATLI BİR APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDAKİ EVDE YANGIN ÇIKTI. APARTMAN...

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE 8 KATLI BİR APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDAKİ EVDE YANGIN ÇIKTI. APARTMAN TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILIRKEN, AŞAĞI İNEMEYEN ÇOCUKLAR, İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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