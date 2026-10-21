Dolar 49,5975 +0,03%
Euro 55,6825 -0,05%
Bist 11.679,65 -1,00%
Altın Gram 6.600,67 -0,08%
EUR/USD 1,1221 -0,17%
Brent Petrol 110,10 +1,20%
--°

Diyarbakır'da jandarma ekipleri 85 hükümlüyü yakaladı

Diyarbakır'da JASAT koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 kişi yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da jandarma ekipleri 85 hükümlüyü yakaladı

diyarbakır'da geniş çaplı jandarma operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun amacı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca hakkında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanması olarak açıklandı.

operasyonun kapsamı:

İcra edilen çalışmalarda arananlar arasında kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile rüşvet vermek suçlarından aranan kişilerin bulunduğu belirtildi.

yakalananların dağılımı ve adli süreç:

Operasyonda toplam 85 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında ceza sürelerine göre dağılım şöyle: 10-20 yıl arası: 2, 5-10 yıl arası: 16, 2-5 yıl arası: 54, 2 yıl altı: 13. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabaların devam edeceğini duyurdu.

HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 85 KİŞİ YAKALANDI.

HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 85 KİŞİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kuzenini kalbinden bıçaklamakla suçlanan sanığın 6. duruşması yapıldı
images

Batman’da sabah saatlerinde hafif ticari araç direğe çarptı, 1 kişi yaralandı
images

Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor
images

Uşak'ta NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde yangın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Malatya'dan yatırım çağrısı: 6. bölge teşvikleri 2030'a uzatılsın

Gürün'ün esnafıyla omuz omuza: STSO yeni dönemde yatırım ve teknoloji sözü verdi

Yeni dönemde HAGEL tarım ve hayvancılığı dijital ve proje odaklı güçlendiriyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti