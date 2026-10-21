Yedioluk'ta cami yeniden hayat buldu

Yedioluk Mahallesi camisi yeniden ibadete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesi Yedioluk Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan caminin yeniden inşa edilip vatandaşların ibadetine uygun hale getirildiğini açıkladı. Yeniden yapılan caminin mahalle için önemine dikkat çeken Büyükkılıç, çalışmaların kurumlar arası iş birliğiyle yürütüldüğünü vurguladı.

Deprem hasarı ve yeniden inşa:

Depremde ağır hasar alan caminin yıkılmasının ardından yapılan proje kapsamında yapı, dinsel ve toplumsal gereksinimler gözetilerek yeniden yapıldı. Büyükkılıç, çalışmanın tamamlanmasıyla ilgili olarak "Cemaatimize uygun bir ortam sağlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun" sözlerini kullandı. Yapının eksik kalan bölümlerinin ise Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından tamamlanacağı belirtildi.

Koordinasyon ve mahalle memnuniyeti:

Büyükkılıç ziyaret sırasında muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan, kırsal mahalle hizmetlerinin devam ettiğini, muhtarların taleplerini ilettiğini ve halkın yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu aktardı: "Kadirşinas insanlar, muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda gördük, yapılanları teşekkür ederek ifade ediyorlar, yeni talep beklentilerini ifade ediyorlar."

Mahalle muhtarı Emin Çetinkaya da yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti; belediye ekiplerinin mahalleye karşı gösterdiği ilgiyi aileden biri gibi hissettiklerini söyledi. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç de Başkan Büyükkılıç'a eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere çalışmalara katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetlerin önemini bir kez daha vurguladı. Caminin yeniden hizmete açılmasının, mahallede sosyal ve ruhani hayatın toparlanması açısından sembolik bir adım olduğu belirtildi.

Konuşmasında İstiklal Marşı’na atıfta bulunan Büyükkılıç, caminin yeniden ibadete açılmasının ardından duyduğu memnuniyeti "Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedî yurdumun üstünde inlemeli" sözleriyle ifade etti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR GÖREREK YIKILAN SARIZ İLÇESİ YEDİOLUK MAHALLESİ CAMİİ’NİN YENİDEN İNŞA EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK, “CEMAATİMİZE UYGUN BİR ORTAM SAĞLANDI. EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM, HAYIRLI, UĞURLU OLSUN” DEDİ.