Dolar 49,3379 +0,11%
Euro 55,3471 +0,15%
Bist 12.236,17 +0,18%
Altın Gram 6.676,05 +1,24%
EUR/USD 1,1221 +0,04%
Brent Petrol 103,13 -1,10%
--°

Diyarbakır’da kadınlara yönelik yakın müdafaa ve medya güvenliği eğitimi verildi

Diyarbakır’da İçişleri Bakanlığı destekli 'Yarının Umutları Kadınlarımız' projesiyle 100’e yakın kadına yakın müdafaa ve medya güvenliği eğitimi verildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır’da kadınlara yönelik yakın müdafaa ve medya güvenliği eğitimi verildi

Diyarbakır’da 'Yarının Umutları Kadınlarımız' programı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Gençlik Derneği tarafından düzenlenen "Yarının Umutları Kadınlarımız" projesi kapsamında Diyarbakır’da bir etkinlik gerçekleştirildi. Programa 100’e yakın kadın katıldı; etkinlikte medya güvenliği, meşru müdafaa ve uygulamalı yakın savunma eğitimleri verildi.

Eğitim içeriği:

Programda gazeteci Canan Altıntaş, katılımcılara medya güvenliği üzerine bilgiler aktardı. Altıntaş, basın organları, haber alma süreci ve yalan haberlerle mücadele konularında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Ardından avukat Kübra Ortaç meşru müdafaa hukukuna ilişkin sohbet gerçekleştirdi ve hukuki sınırlar hakkında açıklamalarda bulundu. Etkinlikte ayrıca kadınların kendilerini savunabilmelerine yönelik uygulamalı yakın müdafaa dersleri yapıldı; katılımcılara tehlikeli anlarda uygulanabilecek pratik savunma teknikleri gösterildi.

Dernek başkanının değerlendirmesi:

Gençlik Derneği Başkanı Mücahit Yılmaz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, projenin İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini ve yakın müdafaa ile medya güvenliği alanlarında eğitimler düzenlediklerini belirtti. Yılmaz, "Eğitimlerimiz, kadınlarımızın bireysel olarak her durum ve şartta kendilerini koruyabilmelerine yönelik. Bireysel eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri ve gezi faaliyetleriyle çalışmalarımızı desteklemekteyiz. Bunun yanı sıra yakın müdafaa eğitimi, etkili iletişim eğitimi, meşru müdafaa eğitimi, sağlıklı beslenme eğitimi, öfke kontrolü eğitimi ve kişinin gelişimine destek sunabilecek benzer çalışmaları hanımlarımızla buluşturmaktayız. Çalışmalarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu, İçişleri Bakanlığımız tarafından desteklenen sekizinci projemiz oldu. Projemizi Türkiye’nin yedi bölgesine yaymaya çalışıyoruz. Geçenlerde Midyat Belediyesi iş birliğiyle projemizi yaygınlaştırma girişiminde bulunduk ve çok ciddi bir talep oluştu. Şimdi Ankara’da faaliyet yürütmekteyiz. Bunun yanı sıra farklı illerimize de açılmaya başladık. Beş buçuk yıllık süre zarfında eğitim ve seminerlerle 22 bin hanımefendiye ulaştık. Şu anki projemiz ise 100 hanımefendiyi kapsamaktadır" dedi.

Program, sunumlarda emeği geçen Canan Altıntaş ve Kübra Ortaç'a plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN VE GENÇLİK DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “YARININ...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN VE GENÇLİK DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “YARININ UMUTLARI KADINLARIMIZ” PROJESİ KAPSAMINDA DİYARBAKIR’DA BİR OTELDE ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kutso'da birlik mesajı: Esin Güral Argat yeniden başkanlığa seçildi
images

Nahçıvan’da kültürel diplomasi buluşması cdf’26 başladı
images

Kaynaşlı’da asayiş değerlendirmesi için yerinde denetim
images

Tirmisten fonksiyonel gıdaya: teknoparkta bir kadın girişiminin yükselişi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kutso'da birlik mesajı: Esin Güral Argat yeniden başkanlığa seçildi

Üniversitelere çağrı: sağlığın bilgisini üretin, teknolojisini geliştirin

Kırsalda ulaşımı iyileştirmek için Bıçkıyanı-Topuk Yaylası yolunda yama çalışması

Okulda diyabet farkındalığı artıyor: öğrenciler ve öğretmenler eğitim aldı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor