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Merkez Park’ta hareketli akşam

Düzce Belediyesi'nin 'Beraber Hareket Edelim' etkinliği Merkez Park'ta yapıldı; uzman eşliğinde ısınma ve egzersizlerin ardından katılımcılar birlikte koştu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Merkez Park’ta hareketli akşam

Merkez Park’ta hareketli akşam

Etkinlik programı:

DÜZCE (İHA) — Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Beraber Hareket Edelim" etkinliği Merkez Park'ta gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan sporseverler açık havada bir araya gelerek birlikte egzersiz yaptı ve koştu.

Katılım ve atmosfer:

Uzmanlar eşliğinde yapılan ısınma hareketlerinin ardından katılımcılar çeşitli egzersizlere katıldı. Program, birlikte koşu ile devam etti; açık havada spor yapma fırsatı bulan vatandaşlar hem fiziksel aktivite gerçekleştirdi hem de keyifli bir akşam geçirdi.

Düzce Belediyesi, etkinliğe katılanlara teşekkür etti ve "Beraber Hareket Edelim" programının gelecek hafta salı ve perşembe akşamları Merkez Park'ta devam edeceğini duyurdu.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “BERABER HAREKET EDELİM” ETKİNLİĞİ MERKEZ PARK’TA...

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “BERABER HAREKET EDELİM” ETKİNLİĞİ MERKEZ PARK’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SPORSEVERLER, AÇIK HAVADA BİRLİKTE EGZERSİZ YAPARAK KOŞTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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