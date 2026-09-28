Diyarbakır'da karpuz şenliği üreticinin emeğini ve kültürel mirası öne çıkardı

etkinliğin atmosferi:

16. Geleneksel Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği, kent protokolü ve yoğun vatandaş katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, Diyarbakır yöre karpuzunun tanıtılması ve üreticilerin emeklerinin görünür kılınması amacıyla düzenlendi ve gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Program kapsamında çocuklara yönelik karpuz yeme ve karpuz yuvarlama yarışmaları düzenlendi. Günün en ilgi çeken bölümünü ise dev karpuzların yarıştığı bölüm oluşturdu; üreticilerin büyük emeklerle yetiştirdiği karpuzlar jüri önünde tartıldı.

Etkinliğe farklı bir boyut katan unsur ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden oluşan müzik grubunun enstrümantal çalışması oldu; katılımcılara keyifli anlar yaşatan performans, festival atmosferini güçlendirdi.

yarışma sonuçları ve ödüller:

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği Adil Aydın elde etti; Aydın'ın karpuzu 47 kilo 900 gramlık ağırlığıyla en büyük olarak kayda geçti. İkinci sırada İkram Atlı yer aldı (45 kilo 900 gram), üçüncü ise Mehmet Atlı oldu (44 kilo 500 gram).

Etkinlik, dereceye giren üreticilere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonlandı. Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

üreticinin sesi:

Birinci olan ve yaklaşık 40 yıldır karpuz üretimi yaptığını belirten Adil Aydın, yarışmada elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydın, Diyarbakır karpuzunu terör ve şiddet yerine barışla tanıtmak istediğini vurguladı ve yarışmanın düzenlenmesinde katkı verenlere teşekkür etti: "Sayın Diyarbakır Valimiz Murat Zorluoğlu’nun desteği, İl Tarım Müdürümüz Adil Alan’ın desteği ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle az da olsa, öz de olsa bu yarışma yapılıyor."

Aydın, karpuzun yetiştirilme yöntemini Dicle Nehri kenarındaki kumsal alanda yapıldığını anlatarak, tohum seriminden hasada kadar sürecin zorluklarına dikkat çekti ve üretimin mevsimsel takvimini özetledi: "Nisan ayının ilk haftası tarlaya vurulur, eylülün ilk haftasında da biçilir."

kurumların vurgusu ve üretim verileri:

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, konuşmasında çiftçilerin üretime inanarak devam edeceğini belirtti ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte desteklerin süreceğini söyledi. Alan, 2026 yılına ilişkin verileri paylaşarak ilde 26 bin 532 dekarlık alanda 109 bin 780 ton karpuz üretimi gerçekleştiğini ifade etti.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise karpuzun çıkış noktasının Diyarbakır olduğunu vurgulayarak, Mezopotamya'nın birçok ürüne ilk beşiklik eden bir merkez olduğunu anlattı. Kaya, karpuzu sadece bir bitkisel ürün olarak görmemenin, bunun aynı zamanda bir kültürel ürün olduğunu savundu ve oda olarak dereceye giren üreticilere destek verme kararlılıklarını yineledi.

Etkinlik, hem yarışma heyecanı hem de yerel üretimin ve kültürel değerin öne çıkarıldığı mesajlarla tamamlandı; katılımcılar, üreticilerin emeğinin ödüllendirilmesini ve Diyarbakır karpuzunun tanıtımını önemsediğini gösterdi.

DİYARBAKIR’IN SİMGESİ HALİNE GELEN GELENEKSEL KENT KARPUZU İÇİN BU YIL 16’NCISI DÜZENLENEN TANITIM ETKİNLİĞİNDE, 47 KİLO 900 GRAMLIK KARPUZUYLA ADİL AYDIN BİRİNCİ OLDU.