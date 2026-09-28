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Cumhuriyet meydanı'nda yankılanan umut: Sadık Keleş'in sokak müziği

İstanbul'dan Samsun'a dönen 37 yaşındaki müzisyen Sadık Keleş, Cumhuriyet Meydanı ve sahilde gün boyu şarkı söyleyerek topladığı bahşişlerle geçimini sağlıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:49

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 17:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Cumhuriyet meydanı'nda yankılanan umut: Sadık Keleş'in sokak müziği

şehir meydanında başlayan gün:

İstanbul'dan memleketi Samsun'a kısa süre önce dönen 37 yaşındaki müzisyen Sadık Keleş, sesini kentin en işlek noktalarına taşıyor. Cumhuriyet Meydanı, Atakum körfezi ve sahil boyunca kurduğu küçük sahnelerde şarkı söyleyerek geçimini sağlıyor. Gün içinde her bir noktada ortalama 2'şer saat performans sergileyen Keleş, böylece kentteki farklı izleyici profilleriyle buluşuyor.

rutini, geliri ve sahne tercihi:

Keleş, meydan ve sahil gibi yoğun insan trafiğinin olduğu yerlerde şarkılarını söylüyor ve topladığı bahşişlerle günlük gelir elde ediyor. Sanatçının performansı hem geçenlerin dikkatini çekiyor hem de yerel yaşamın seslerini zenginleştiriyor. İzleyicilerden gelen olumlu geri bildirimler, onun sahnede daha fazla vakit geçirmesine olanak sağlıyor.

müzikal yaklaşımı ve hedefleri:

Sadık Keleş, esas amacının insanlara dokunmak olduğunu vurguluyor: 'Benim için gönüllere girebilmek çok kıymetli. Dinleyenlerin gönüllerinde yer etmek, çok önemli.' Sesinin ünlü isimlerden İlyas Yalçıntaş'a benzediği söylense de Keleş, duygu aktarma biçimleri ve repertuar seçiminin kendine özgü olduğunu belirtiyor. Ünlü olmak için özel bir çaba içinde olmadığını, ancak nasip olursa bunun da kabul edileceğini ifade ediyor ve mizahi bir yaklaşımla Cem Yılmaz'ın sözlerine atıf yapıyor: 'Para için bir şey yapmıyorum ama yaptığım şey para ediyor, ona ben karışmam.'

dinleyicilerin yorumu:

Meydanda performansını dinleyen vatandaşlar, Keleş'in sesini beğendiklerini ve ileride tanınabileceğini söylüyor. Yerel dinleyiciler, sokak müziğinin şehir hayatına kattığı canlılığı ve ulaşılabilir kültürel deneyimi önemsiyor; Sadık Keleş ise bu etkileşimden güç alarak sahneye çıkmaya devam ediyor.

SAMSUN’DA SOKAKLARDA ŞARKI SÖYLEYEREK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN MÜZİSYEN SADIK KELEŞ (37), CUMHURİYET...

SAMSUN’DA SOKAKLARDA ŞARKI SÖYLEYEREK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN MÜZİSYEN SADIK KELEŞ (37), CUMHURİYET MEYDANI’NA SESİ VE ŞARKILARIYLA RENK KATIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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