Diyarbakır'da meme sağlığı vurgusu: erken tanı ve tarama bilinci öne çıktı

diyarbakır'da meme kanserinde erken tanının önemi üzerine söyleşi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Ali Emiri konferans salonu'nda düzenlenen programda Uzm. Dr. Derya Deniz Altıntaş, meme kanserinde erken tanı ile tarama yaklaşımlarının rolünü katılımcılara aktardı. Etkinlik, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirildi ve hedef olarak toplumda doğru bilginin yaygınlaştırılması ile düzenli kontrollerin teşvik edilmesi belirlendi.