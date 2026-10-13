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Diyarbakır'da meme sağlığı vurgusu: erken tanı ve tarama bilinci öne çıktı

Diyarbakır'da düzenlenen programda Uzm. Dr. Derya Deniz Altıntaş, meme kanserinde erken tanının, mamografinin ve risk değerlendirmesinin önemini anlattı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Diyarbakır'da meme sağlığı vurgusu: erken tanı ve tarama bilinci öne çıktı

diyarbakır'da meme kanserinde erken tanının önemi üzerine söyleşi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Ali Emiri konferans salonu'nda düzenlenen programda Uzm. Dr. Derya Deniz Altıntaş, meme kanserinde erken tanı ile tarama yaklaşımlarının rolünü katılımcılara aktardı. Etkinlik, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirildi ve hedef olarak toplumda doğru bilginin yaygınlaştırılması ile düzenli kontrollerin teşvik edilmesi belirlendi.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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