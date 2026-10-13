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Erzurum'da aile kararı üç organı üç kentte hayatla buluşturdu

Erzurum Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi, bağışladığı iki böbrek ve karaciğeri Sivas, Trabzon ve Antalya'daki hastalara gönderdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum'da aile kararı üç organı üç kentte hayatla buluşturdu

Erzurum'da aile kararı üç organı üç kentte hayatla buluşturdu

Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın ailesi, tıbbi uygunluk değerlendirmesinin ardından organ bağışında bulunma kararı aldı.

alınan organlar ve operasyona ilişkin bilgiler:

Gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonucu hastadan alınan 2 böbrek ve karaciğer, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere hazırlandı. Organların alınması ve nakil için gerekli işlemler hastane ekipleri tarafından tamamlandı.

organlar hangi şehirlere gönderildi:

Böbreklerden biri Sivas'a, diğeri Trabzon'a gönderildi; Antalya'daki bir hastaya ise karaciğer nakledilmek üzere yola çıkarıldı. Bu dağıtım, bekleyen hastalara umut oldu ve organ bağışının yaşam kurtarıcı etkisini bir kez daha gösterdi.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ’NDE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN BİR HASTANIN BAĞIŞLANAN 3 ORGANI, SİVAS...

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ’NDE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN BİR HASTANIN BAĞIŞLANAN 3 ORGANI, SİVAS, TRABZON VE ANTALYA’DA NAKİL BEKLEYEN HASTALARA GÖNDERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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