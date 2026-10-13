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başkent ankara: milli mücadelenin merkezi ve cumhuriyetin doğduğu kent

Vali Canbolat, Ankara'nın başkent olmasının milli mücadelenin merkezi oluşuyla bağlantılı olduğunu, cumhuriyetin burada yeşerdiğini ve korunması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

başkent ankara: milli mücadelenin merkezi ve cumhuriyetin doğduğu kent

Vali Canbolat ve Mansur Yavaş Anıtkabir ziyareti sonrası açıklama yaptı

Ankara Valisi Yakup Canbolat ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehrin başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde yapılan değerlendirmede Canbolat, Ankara'nın milli mücadele ve cumhuriyetin kuruluşundaki merkezi rolüne dikkat çekti.

Ankara'nın tarihî rolü ve dönüm noktaları:

Canbolat, konuşmasında Ankara'nın milli mücadelenin yönlendirildiği, Meclis'in toplandığı ve ordunun yönetildiği merkez olduğuna işaret etti. 23 Nisan 1920de milli iradeyle yolun açıldığını, 13 Ekim 1923te başkent ilan edilmesinin şehre ayrı bir kimlik kazandırdığını ve 29 Ekim 1923te cumhuriyetle bu sürecin taçlandığını hatırlattı. Bu dönemin, Ankara'yı sadece idari bir merkez olmanın ötesine taşıyarak cumhuriyetimizin temelinin atıldığı mekân haline getirdiğini belirtti.

Güncel katkılar ve sorumluluklar:

Vali Canbolat, Ankara'nın tarihî misyonunun bugün de farklı alanlarda devam ettiğini; eğitim, bilim, teknoloji, savunma sanayisi, tarım ve kültür gibi sahalarda ülkeye katkı sunduğunu ifade etti. Canbolat, bu mirası yaşatmak için kamu kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşlar arasında koordinasyonun önemine vurgu yaptı ve kentin gelişimini yalnızca fiziki projelerle değil, 'insan odaklı huzur, güvenlik ve yaşanabilirlik' kriterleriyle değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: 'Ankara'mız milli mücadelenin merkezi, cumhuriyetimizin de doğduğu yer oldu. Cumhuriyet, bu topraklarda yükselen milli iradenin en kıymetli emanetidir.' Canbolat bu emanete sahip çıkmanın ve cumhuriyeti daha güçlü bir geleceğe taşımanın ortak görev olduğunu vurguladı.

Belediye başkanının vurguları:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmetle anarak, 'Cumhuriyetimizin temelleri burada atıldı' dedi. Yavaş, 13 Ekim 1923'ün yalnızca idari bir karar olmadığını; Meclis'in burada açılması ve bağımsızlık mücadelesinin bu kentten yönetilmesinin başkentin seçilmesindeki temel nedenler olduğunu hatırlattı.

Yavaş, konuşmasında Atatürk ve 1. Meclis üyelerinin milletin geleceğini emanet ederken gösterdikleri fedakârlığı anımsattı ve cumhuriyete sahip çıkmanın demokrasi, adalet ve çağdaş değerlerin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Her iki yetkili de Ankara'nın tarihinden kaynaklanan sorumluluğun, bugün kent yönetiminde ve toplumsal yaşamda yol gösterici olması gerektiğini söyledi. Ziyaret ve açıklamalar, başkent olmanın tarihî boyutu ile kentin bugünkü misyonunu bir arada ele alan bir perspektif sundu.

ANKARA&#039;NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 103&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA VALİ YAKUP CANBOLAT VE BÜYÜKŞEHİR...

ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA VALİ YAKUP CANBOLAT VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ'NDEKİ PROGRAMA KATILDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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