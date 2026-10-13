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Kocadere kamp alanı gençlere tefekkür ve tarihî deneyim sunacak

Kocadere kamp alanı protokolüyle 500 öğrenci aynı anda kamp yapabilecek; gençler Çanakkale ruhunu tefekkür ve sportif etkinliklerle deneyimleyecek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:39

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Emre Koç

Kocadere kamp alanı gençlere tefekkür ve tarihî deneyim sunacak

Kocadere kamp alanı gençlere tefekkür ve tarihî deneyim sunacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Kocadere Kamp Alanı için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, bölgenin hem tarihî mirasını korumayı hem de gençlerin bu mirası doğrudan deneyimlemelerini sağlamayı amaçlıyor.

Tarihi önemi ve proje hedefi:

Kocadere Vadisi, Çanakkale Kara Savaşları sırasında stratejik bir lojistik ve manevi merkez olarak öne çıktı. Bölge, sadece 57. Alay’ın efsanevi yürüyüşüne ev sahipliği yapmakla kalmadı; kurulan sargı yerleri sayesinde binlerce yaralı askerin tahliye edildiği bir "Yaşam Koridoru" işlevi gördü. Yeni kamp alanıyla hedef, kullanıcılara sıradan doğa kampı deneyiminden öte, geçmişi düşünme, anma ve derinlemesine hissetme imkânı sunmak olarak tanımlanıyor.

Uygulama planı ve beklentiler:

Protokol Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Başkanı İsmail Kaşdemir ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan arasında imzalandı. Anlaşma kapsamında alan, aynı anda yaklaşık 500 öğrenciye kamp yapma imkânı sağlayacak şekilde planlanıyor. Gençlerin Çanakkale ruhunu çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetlerle yaşaması, projenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Çalışmaların 2027 yılında başlaması planlanıyor ve uygulamanın sahadaki etkileri izlenerek gençlere yönelik eğitimsel ve anma odaklı programlar geliştirilecek.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI VE ÇANAKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ...

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI VE ÇANAKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA KOCADERE KAMP ALANI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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