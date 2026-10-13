Mevsim değişikliğinde cilt bariyerinizi korumanın üç kuralı

Sonbahar ve kış aylarında cilt kuruluğu neden artar

Havaların serinlemesi ve çevresel nemin düşmesi, cildin doğal nem dengesini bozarak kuruluk, pullanma ve kaşıntı şikayetlerini artırır. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sevilay Oğuz Kılıç bu dönemde özellikle çocuklar, ileri yaştakiler ve kronik deri hastalığı olanların daha fazla risk altında olduğunu vurguluyor. Sedef ve atopik dermatit gibi kronik hastalıklar, iktiyozis gibi genetik keratinizasyon bozuklukları ile diyabet ve tiroid hastalığı olan kişilerde kuruluk daha belirgin olabiliyor.

Günlük alışkanlıklarda yapılması gerekenler:

Kısa ve ılık duşlar tercih edilmeli; uzun ve sıcak duşlar cildin yağ tabakasını uzaklaştırarak kuruluğu tetikler. Duştan sonra cildi ovalamadan, nazikçe kurulamak ve cilt tamamen kurumadan hemen nemlendirici uygulamak önemlidir. Prof. Dr. Kılıç, özellikle gövde, kol ve bacakların düzenli olarak nemlendirilmesinin cilt bariyerini destekleyeceğini belirtiyor.

Sert temizleyicilerden kaçının. Sabun ve parfümlü duş jelleri cildin doğal yağını bozarak kuruluğu artırabilir; bunun yerine cilt tipine uygun, nazik ve düşük irritasyonlu temizleyiciler seçilmelidir.

Nemlendirici seçimi ve içeriklerin önemi:

Cilt bariyerini destekleyen ürünler, mevsimsel kuruluğun giderilmesinde belirleyici rol oynar. Prof. Dr. Kılıç, hyalüronik asit, üre, petrolatum ve gliserin içeren nemlendiricilerin daha etkili olduğunu belirtiyor. Kış aylarında daha yoğun kıvamlı kremler tercih edilebilir; hassas ciltliler için ise parfümsüz ve renksiz, sade içerikli ürünler öneriliyor.

Uygulamada; duş sonrası cildin hâlâ nemli olduğu aşamada krem veya losyon sürmek, suyun buharının nemi cilde kilitlemesine yardımcı olur. Ayrıca düzenli kullanımın cilt bariyerini güçlendirdiği ve tekrarlayan kuruluk şikayetlerini azalttığı vurgulanıyor.

Ne zaman doktora gitmeli:

Eğer cilt kuruluğu uzun süre devam ediyor, yoğun kaşıntı ya da egzama benzeri lezyonlar eşlik ediyorsa dermatoloji uzmanına başvurulmalı. Prof. Dr. Kılıç, bu durumların sadece deri kaynaklı olmayabileceğini; bazı sistemik hastalıkların ve ilaçların da kuruluğa neden olabileceğini hatırlatıyor.

Su tüketimi ve beslenme tek başına tüm sorunu çözmeyebilir; yeterli su alımı, dengeli protein ve sağlıklı yağ tüketimi ile vitamin desteği cilt bariyerine katkı sağlar ancak günlük bakım uygulamaları daha belirleyicidir.

Özetle, soğuk ve kuru havalarda cilt sağlığını korumak için ılık kısa duşlar, duş sonrası cilt tamamen kurumadan nemlendirici uygulamak ve sert temizleyicilerden kaçınmak üç temel kuraldır. Şiddetli ya da kalıcı belirtilerde dermatoloğa başvurmak gerekir.

HAVALARIN SERİNLEMESİ VE NEM ORANININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE CİLTTE KURULUK, PULLANMA VE KAŞINTI ŞİKAYETLERİ ARTABİLİYOR.