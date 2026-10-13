Denizli tekstilinin yeşil dönüşümü için finansman köprüsü

etkinliğin odağı:

Denizli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Denizli Tekstilinde Yeşil Finansman Buluşması"nda sürdürülebilir üretim yatırımları, yeşil finansman imkânları ve sektöre sunulan destekler masaya yatırılacak. Etkinlik, tekstil işletmelerinin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik finansal çözümleri görünür kılmayı amaçlıyor.

katılımcılar ve tarih:

Program, Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde; WWF, EBRD GEFF Türkiye ve Akbank iş birliğiyle 16 Ekim 2026 Cuma günü düzenlenecek. Organizasyon, sektör paydaşlarını bir araya getirerek uygulamaya dönük adımların belirlenmesine zemin hazırlayacak.

sektöre beklentiler:

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, buluşmanın Denizli sanayisinin geleceği açısından önem taşıdığını ve etkinlikten önemli kazanımlar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Toplantıda finansman mekanizmalarının yanı sıra yatırım öncelikleri ve erişim yolları üzerinde de durulması planlanıyor.

DENİZLİ SANAYİ ODASI’NIN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENECEK "DENİZLİ TEKSTİLİNDE YEŞİL FİNANSMAN BULUŞMASI"NDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM YATIRIMLARI, YEŞİL FİNANSMAN OLANAKLARI VE SEKTÖRE SUNULAN DESTEKLER ELE ALINACAK.