İzmir körfezi'nde uluslararası Nusret-2026 mayın harbi tatbikatı

İzmir körfezi'nde Nusret-2026 seçkin gözlemci günü:

Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından icra edilen NUSRET-2026 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı, 6-16 Ekim 2026 tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında gerçekleştirildi. Tatbikata Türkiye'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurlarına ek olarak dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ve gözlemciler katıldı.

Seçkin gözlemci gününde toplam 26 ülkeden 89 yabancı personel yer aldı. Etkinlikte 20 gemi, 5 hava aracı ile çeşitli insansız sistemler görev yaptı; ayrıca 7 ülkeden mayın avlama gemileri, 11 askeri ataşe, 32 gözlemci ve 46 patlayıcı madde keşif ve imha personeli gözlemci günü programında yer aldı. Gözlemler TCG Salihreis'ten Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Es-Suud tarafından takip edildi.

Tatbikatın aşamaları:

Seçkin gözlemci günü üç safhada icra edildi. İlk bölümde katılımcılara tatbikat kapsamında brifing verildi. İkinci bölümde TCG Karabiga tarafından bir malaman mayını döküşü uygulandı; daha sonra TCG Anamur, demirli mayını insansız sualtı aracı ile teşhis etti. Tespit edilen mayın, TCG Amasra mayın harbi dalgıçları tarafından imha edildi.

TCG Amasra'nın manevra gösterisini takiben, bir insansız hava aracı ile sürüklenen mayın tespit edildi ve tatbikatta uygulanan 'Taktik Pençe' harekâtıyla imha edildi. Bu işlemlerden sonra tatbikata katılan hava ve deniz unsurları geçiş töreni gerçekleştirdi.

Komutanın değerlendirmesi:

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, NUSRET-2026'nın birliklerin mayın harbi alanındaki planlama, icra ve değerlendirme kabiliyetlerini geliştirmeye, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmaya yönelik uluslararası bir platform olduğunu vurguladı. Tatlıoğlu, "Türk Deniz Kuvvetleri mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleridir" ifadelerini kullandı ve Karadeniz'de yaşanan olaylar neticesinde sahile gelen mayınlar ve kontrolden çıkmış insansız sistemlerin tespit ile imhasında edinilen tecrübeye dikkat çekti.

Tatlıoğlu ayrıca Hürmüz ve Babülmendep gibi stratejik geçiş noktalarında mayın tehdidinin deniz trafiği, enerji ve ticaret akışına olası etkilerini hatırlattı. Yeni nesil mayın avlama gemisi konsepti ile insansız sistemlerin desteklediği muharebe anlayışının, tehlikeli sahalarda personel kullanımını azaltarak görevlerin daha emniyetli ve etkin icra edilmesine imkan sağlayacağını belirtti. Komutan, geleceğin mayın harbinin insanlı platformlarla insansız sistemlerin bütünleştiği, gelişmiş sensör ve veri paylaşımına dayanan bir harekat anlayışı üzerine şekilleneceğini kaydetti.

Yetkililer, Nusret Mayın Harbi tatbikatının mevcut yetenekleri güçlendiren, uluslararası işbirliğini geliştiren ve geleceğin mayın harbi ihtiyaçlarına hazırlanmayı sağlayan önemli bir faaliyet olduğunu bildirdi.

İzmir Körfezi’nde mayın harbi tatbikatı