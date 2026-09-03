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Diyarbakır'da midesindeki 60 kapsülle bağlantılı dört şüpheli cezaevine gönderildi

Diyarbakır'da 1 Eylül 2026'deki operasyonda İran uyruklu şahsın midesinden 60 kapsülde 475,06 g metamfetamin çıktı; 4 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da midesindeki 60 kapsülle bağlantılı dört şüpheli cezaevine gönderildi

Diyarbakır'da midesindeki kapsüller ve ilçelerdeki yakalamalar

İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamada, yurt dışı bağlantılı bir çalışmada ülkeye uyuşturucu getireceği değerlendirilen İran uyruklu bir şahsın yutma suretiyle midesinde taşıdığı 60 kapsül içinde toplam 475,06 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

operasyonun kapsamı ve yöntemleri:

Operasyonları yürüten birim olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü isimlendirilirken, çalışmaların hem sokak hem de şüpheli taşıtlar üzerinde sürdüğü belirtildi. Emniyetin sosyal medya paylaşımında operasyonların il sınırları içinde eş zamanlı yapıldığı ve farklı yöntemlerle ele geçirme sağlandığı vurgulandı.

ele geçirilen maddeler ve tutuklamalar:

Kayapınar ilçesinde yapılan aramada şüphelinin üst ve eşya aramasında 1 kilo 102 gram kokain bulundu. Bağlar ilçesinde durdurulan bir araçta ise 99,02 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen toplam 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklaması, çalışmaların yurt içi ve yurt dışı bağlantılı organize uyuşturucu taşımacılığı ile mücadeleyi hedeflediğini gösteriyor. Yetkililer, benzer olayların engellenmesi için denetimlerin ve istihbarat paylaşımının süreceğini kaydetti.

ELE GEÇİRİLENLER.

ELE GEÇİRİLENLER.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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