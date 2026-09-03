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muğla 112'ye 8 ayda 900 bin çağrı: gereksiz aramalar yüzde 55'i buldu

Muğla 112'ye 2026'nın ilk 8 ayında yaklaşık 900 bin çağrı geldi; yüzde 55'i gereksiz bulundu, en çok ambulans talepleri yapılırken Hayat 112 uygulaması tanıtıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

muğla 112'ye 8 ayda 900 bin çağrı: gereksiz aramalar yüzde 55'i buldu

Muğla'da çağrı yoğunluğu ve yönetim değerlendirmesi:

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2026 yılının ilk 8 aylık dönemi için çağrı verileri ve kurumsal performanslar masaya yatırıldı. Toplantıda paylaşılan verilere göre merkeze gelen çağrı sayısı yaklaşık 900 bin olarak kaydedildi. Bu çağrıların %86'sı doğrudan 112 numarası aranarak yapıldı; bu durum, 112'nin toplum tarafından acil durumlarda tercih edilen tek numara olarak benimsenmesinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Çağrı dağılımı ve öncelikli müdahale alanları:

Acil çağrıların yönlendirilme dağılımında ilk sıralarda ambulans, polis ve jandarma yer aldı. Onları takip eden birimler arasında orman, itfaiye, sahil güvenlik, AFAD ve Doğa Koruma birimleri bulunuyor. Toplantıda, çağrıların doğru kuruma ve doğru bilgilerle aktarılmasının olay müdahale süresini doğrudan etkilediği vurgulandı; bu nedenle çağrı yönetimi ve yönlendirme süreçlerinin hız ve doğruluk açısından geliştirilmesi öncelik olarak kabul edildi.

Gereksiz çağrılar ve alınan önlemler:

Sunulan raporda, gelen çağrıların yaklaşık %55'inin gereksiz aramalardan oluştuğu belirtildi. Kurul, hattın amacı dışında kullanımının hizmet kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve gereksiz yere hattı meşgul eden aramalara karşı idari yaptırımların uygulandığını hatırlattı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, tespit edilen kişilere yönelik idari para cezalarının tebliğ edileceğini açıkladı.

Toplantıda ayrıca önceki yıllarla karşılaştırıldığında 2026 yılında genel çağrı sayısında azalma olduğu kaydedildi; buna rağmen gereksiz aramaların devam etmesi, bilgilendirme ve yaptırım mekanizmalarının önemini koruduğu sonucunu doğurdu. Kurul, vatandaş bilinçlendirme kampanyalarının ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hayat 112 uygulaması ve iletişim alternatifleri:

Toplantıda Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya tarafından İçişleri Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Hayat 112 mobil uygulaması tanıtıldı. Karakaya, uygulamanın özellikle konum bilgisini bilmeyen veya konuşamayan vatandaşlar için önemli kolaylık sağladığını belirtti. Uygulama, çağrı hatlarında yoğunluk yaşandığında alternatif ihbar kanalı sunuyor ve acil durum bildiriminde esneklik kazandırıyor.

Hayat 112 üzerinden kullanıcılar acil durum ihbarı yapmanın yanı sıra konum paylaşımı, fotoğraf ve video gönderimi, radar sorgulama, ormanlık alanlardaki çalışmalara ilişkin bilgi verme ve afet durumlarında alarm ile düdükle yardım isteme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Karakaya, uygulamanın iletişimin güç olduğu veya konum bilgisinin paylaşılmasının zorlaştığı durumlarda vatandaş ile 112 arasında kritik bir köprü oluşturduğunu ifade etti ve uygulamanın mobil cihazlarda bulunmasının önemine dikkat çekti.

Kurul toplantısı sonucunda, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin sadece çağrı kabul eden bir birim olmadığı; aynı zamanda ambulans, polis, jandarma, itfaiye, orman, AFAD, sahil güvenlik ve diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlayan merkezi bir rol üstlendiği yeniden teyit edildi. Toplantı, hem çağrı yönetiminde verimliliğin artırılmasına hem de gereksiz aramaların azaltılmasına yönelik önlemlerin sürdürülmesi kararlarını içerdi.

MUĞLA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE 8 AYDA 900 BİN ÇAĞRI YAPILDIĞI, BU ÇAĞRILARDAN YÜZDE 55’İNİN...

MUĞLA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE 8 AYDA 900 BİN ÇAĞRI YAPILDIĞI, BU ÇAĞRILARDAN YÜZDE 55’İNİN GEREKSİZ ÇAĞRI OLDUĞUNU, EN FAZLA ÇAĞRININ İSE AMBULANS HİZMETLERİNE GELDİĞİ AÇIKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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