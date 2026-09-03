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Esenyurt'ta skunk sevkiyatına nokta kondu: 143 kilo ele geçirildi

İstanbul Narkotik ekipleri Esenyurt'ta bir minibüs ve işyerine düzenlediği operasyonda 129 parça halinde toplam 143 kilogram skunk ele geçirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:27

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta skunk sevkiyatına nokta kondu: 143 kilo ele geçirildi

Esenyurt'ta skunk sevkiyatına nokta kondu: 143 kilo ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube çalışanlarının ortak çalışması sonucu Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, piyasada skunk olarak bilinen uyuşturucu maddeden büyük miktarda ele geçirildi. Yapılan aramalar neticesinde araç ve işyeri kayıtlarına göre zanlıların sevkiyat içinde olduğu tespit edildi.

Operasyonun seyrine dair detaylar:

İlçede uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı tespit edilen bir minibüs ile bir işyeri yakın takibe alındı. Savcılıktan alınan arama ve el koyma izninin ardından, dün hem seyir halindeki minibüse hem de iş yerine operasyon düzenlendi. Araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda toplam 129 parça halinde 143 kilogram skunk ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon sırasında 5 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu 188'inci madde kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çerçevesinde devam ediyor ve ilerleyen günlerde adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

Emniyet yetkilileri, operasyonun uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalardan biri olduğunu, ele geçirilen miktarın dağıtım zincirine yönelik soruşturmadaki önemine dikkat çekti. Soruşturmanın detaylarına ilişkin gelişmeler yetkililer tarafından paylaşılacak.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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