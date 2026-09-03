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Sapanca'da bungalov havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuğun yaşamı kurtarılamadı

Sapanca'da bir konaklama tesisinin bungalov havuzuna düşen 4 yaşındaki M.A.Ç., tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sapanca'da bungalov havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuğun yaşamı kurtarılamadı

Sapanca'da bungalov havuzuna düşen çocuğun ölümü:

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 26 Ağustos günü bir konaklama tesisinde meydana gelen kazada, 4 yaşındaki M.A.Ç. bungalovun havuzuna düştü. Ailesinin fark etmesiyle çocuk sudan çıkarıldı ve acil müdahale için ekipler sevk edildi.

olayın gelişimi:

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk tedavi Sapanca İlçe Devlet Hastanesinde yapıldı; burada kısa süreli yoğun müdahale sonucu durum stabilize edilmeye çalışıldı.

tedavi süreci ve sonuç:

Detaylı takip ve tedavi amacıyla çocuk daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık bir hafta süren tedavi sürecine rağmen, M.A.Ç. yapılan müdahaleler sonrası yaşamını yitirdi.

SAKARYA&#039;NIN SAPANCA İLÇESİNDE KONAKLAMA TESİSİNİN HAVUZUNA DÜŞEREK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 4...

SAKARYA'NIN SAPANCA İLÇESİNDE KONAKLAMA TESİSİNİN HAVUZUNA DÜŞEREK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAKLAŞIIK BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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