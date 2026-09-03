Sapanca'da bungalov havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuğun yaşamı kurtarılamadı

Sapanca'da bungalov havuzuna düşen çocuğun ölümü:

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 26 Ağustos günü bir konaklama tesisinde meydana gelen kazada, 4 yaşındaki M.A.Ç. bungalovun havuzuna düştü. Ailesinin fark etmesiyle çocuk sudan çıkarıldı ve acil müdahale için ekipler sevk edildi.

olayın gelişimi:

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk tedavi Sapanca İlçe Devlet Hastanesinde yapıldı; burada kısa süreli yoğun müdahale sonucu durum stabilize edilmeye çalışıldı.

tedavi süreci ve sonuç:

Detaylı takip ve tedavi amacıyla çocuk daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık bir hafta süren tedavi sürecine rağmen, M.A.Ç. yapılan müdahaleler sonrası yaşamını yitirdi.

SAKARYA'NIN SAPANCA İLÇESİNDE KONAKLAMA TESİSİNİN HAVUZUNA DÜŞEREK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAKLAŞIIK BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ.