Dolar 49,0149 +0,03%
Euro 55,6803 +0,17%
Bist 12.210,78 -0,65%
Altın Gram 6.665,43 +1,20%
EUR/USD 1,1356 +0,08%
Brent Petrol 96,55 +0,41%
--°

Diyarbakır’da motosikletten iş yerine ateş açan saldırgan tutuklandı

Diyarbakır Bağlar'da gece motosikletten inen yüzü maskeli kişinin iş yerine ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı; zanlı tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır’da motosikletten iş yerine ateş açan saldırgan tutuklandı

Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Geçen hafta Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir iş yerine silahla ateş açıldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayın gelişimi:

Görüntülere göre, bir motosikletin arka tarafından inen yüzü maskeli şahıs belinden çıkardığı silahla iş yerine ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak silah sesleri çevrede paniğe neden oldu.

Soruşturma ve yasal süreç:

Güvenlik kayıtlarının incelenmesi ve saha çalışmalarıyla polis ekipleri şüpheliyi tespit etti. Polis ekiplerince yapılan titiz çalışmaların ardından şahıs yakalandı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü kayıtlarının olayın aydınlatılmasında belirleyici rol oynadığı görüldü; benzer olayların önlenmesi için iş yeri güvenliği ve kamera sistemlerinin önemine dikkat çekildi.

Diyarbakır&#039;da iş yerine silahlı saldırı kamerada

Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güllü davası yarın: Çınarcık’ta ölen sanatçının dosyası yargıda
images

Galerici sabah tarlaya savrulan aracını hasarlı buldu
images

Fon soruşturmasında yeni adım: Tera yöneticileri de adliyeye sevk edildi
images

Maltepe’de zula araçla kurulan uyuşturucu ağı çökertildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe’de zula araçla kurulan uyuşturucu ağı çökertildi

Sel yükseldi, Kandıra'da merada mahsur kalan inekler kurtarıldı

Karacasu'da Alemler elma festivali başlıyor

Mobilyada dijital erişimi artıran ortak kullanım tesisi Kahramanmaraş'ta

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi