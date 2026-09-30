Dolar 49,0149 +0,03%
Euro 55,6803 +0,17%
Bist 12.210,78 -0,65%
Altın Gram 6.665,43 +1,20%
EUR/USD 1,1356 +0,08%
Brent Petrol 96,55 +0,41%
--°

Güce'de kelimeleri ve türküleri tersten söyleyen kişi gündelik hayatına devam ediyor

Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara, kelimeleri ve türküleri ezgisine uygun biçimde tersten söyleyebiliyor; yeteneği çevresini şaşırtıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:20

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 09:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Güce'de kelimeleri ve türküleri tersten söyleyen kişi gündelik hayatına devam ediyor

Güce'de kelimeleri ve türküleri tersten söyleyen kişi gündelik hayatına devam ediyor

Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara, çocukluğundan beri süregelen sıra dışı bir yeteneğe sahip. Konuştuğu kelimeleri geriye doğru söyleyebilen Kara, yalnızca günlük ifadeleri değil, bildiği türkü ve şarkıları da ezgisine uygun şekilde tersten seslendiriyor.

erken yaşta başlayan bir alışkanlık:

Kara, küçük yaştan itibaren kelimeleri tersten söyleyebildiğini ve zaman içinde bu yeteneğin daha da geliştiğini anlatıyor. Sokakta gördüğü tabela ve yazıları tersten okumaya başladığını, bunun zamanla konuşma yeteneğine dönüştüğünü söylüyor. Söylediklerinin çevredeki kişilerce anlaşılamadığı durumlarda ise konuşulanları kağıda yazıp tersten okuyanlar oluyor.

Ömer Kara kendi ifadesiyle yeteneğinin içinde doğduğunu ve geliştirmenin zamanla gerçekleştiğini belirtiyor: 'Yetenek bende küçük yaştan beri vardı. Daha sonra böyle ortaya çıkmaya başladı. Bu benim içimde vardı herhalde.' Kara, yeteneğini bir beceri olarak sunduğunu ve bundan keyif aldığını vurguluyor.

çevrenin tepkileri ve İstanbul anısı:

Tersten konuşma, ilk kez duyanlar için yabancı bir dile benzetilebiliyor. Kara, bu durumun farklı tepkilere yol açtığını aktarıyor; kimi insanlar hoşlanıyor, kimileri ise umursamıyor. İstanbul İstiklal Caddesinde yaşadığı bir anıyı şöyle aktarıyor: 'İstiklal Caddesi’ndeydim. Arkadaşlar, 'Bir tersten söyle bakalım' dediler. Ben de tersten konuşmaya başladım. Arkadan turistlerin “What” dediğini duydum.' Bu anekdot, yeteneğin hem dikkat çektiğini hem de kültürel algıda şaşkınlığa neden olduğunu gösteriyor.

Kara, tersten konuşmayı ve türkü söylemeyi normal konuşmaya göre daha çok sevdiğini belirtiyor. Bildiği şarkıları ezgiye sadık kalarak geriye doğru seslendirebilmesi, yeteneğin sadece kelime bazında değil müzikle ilişkilendirildiğinde de sürdürülebilir olduğunu ortaya koyuyor.

Güce'de yaşayanlar için Ömer Kara'nın bu alışkanlığı zamanla sıradanlaşmış durumda; onu ilk kez duyanlar ise hâlâ şaşkınlık yaşuyor. Yetenek hem bireysel bir merak konusu hem de yerel sosyal çevrede dikkat çeken bir özellik olarak yaşamına devam ediyor.

ÖMER KARA

ÖMER KARA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Evliya Çelebi'nin satırlarında Araban ovasının bereketi
images

Komşulukla yoğrulan kış: Kuruçay’da imece tarhanası
images

İsimleri geleceğe taşınan eğitim kahramanları gençlik merkezinde anılıyor
images

Hobiden markaya: 3,5 dönümlük bağda doğan Safiye’nin Yöresel Ürünleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kovancılar'da çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Peçeteye emdirilmiş 900 içimlik ele geçirildi: Sandıklı'da 2 kişi tutuklandı

Kütahya'ya yeni arkeoloji ve maden müzesiyle 612 milyon liralık kültür yatırımı

FMO’dan Garanti BBVA Leasing’e 30 milyon euro yeşil finansmanle işletmelere uzun vadeli destek

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi