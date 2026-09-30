Oyak Teknofest Güneydoğu’da yerli üretim ve ileri teknolojiyi sergiliyor

OYAK sahnede: fuarın kapsamı ve hedefleri:

OYAK ve bağlı şirketleri, 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da farklı sektörlerde geliştirdikleri teknoloji ve üretim çözümlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Festival alanında çelikten hibrit motorlara, tarım teknolojilerinden entegre lojistik hizmetlere uzanan kapsamlı bir yer alma planlanıyor.

OYAK katılımcıları, şirketlerin stratejik ürünlerini ve Ar-Ge çalışmalarını tanıtırken gençlerin ve teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek deneyim alanları da sunulacak.

Erdemir ve millî çelik üretimi:

Erdemir, Türkiye’nin ilk yerli ve millî uçak gemisi MUGEM’de kullanılacak yüksek performanslı gemi çeliklerini festivalde tanıtacak. MUGEM’in gövde ve güvertesinde kullanılacak yaklaşık 40 bin ton gemi sacı Erdemir tarafından üretilecek.

Üretimde öne çıkan EH460 kalite gemi çeliği; yüksek mukavemet, üstün tokluk, kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özellikleriyle anlatılacak. Erdemir standında ayrıca 2. Yüksek Fırın Zübeydenin maketi sergilenecek ve ziyaretçilere üretim süreci aktarılacak.

F1 numaralı OYAK standında ziyaretçiler, peletin çeliğe dönüşüm yolculuğunu VR gözlükle izlenebilen üç boyutlu bir video deneyimiyle görme imkânı bulacak.

İleri malzemeler yarışması ve gençlik odaklı açılış:

Erdemir, TEKNOFEST kapsamında paydaşı olduğu Multifonksiyonel İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışmasının lansmanını festivalin ilk gününde gerçekleştirecek. Organizasyon, TEKNOFEST tarihinde bir yarışmaya özel kurgulanan lansman ve deneyim alanıyla ziyaretçilere malzemenin geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunu göstermeyi hedefliyor.

Yarışma için ilk başvuruların 2027 yılında üniversite ve üzeri seviyedeki katılımcılardan alınması planlanıyor; gençler çelik, kompozit ve seramik esaslı ileri malzemeler geliştirerek projeler sunacaklar.

Tarım, hibrit güç ve lojistik uygulamaları:

HEKTAŞ, dikey tarım uygulamaları ve tarımsal analiz sensörleriyle festivalde yer alacak. Geçen yıl sergilenen çözümlerin yanı sıra bu yıl tohum teknolojilerine dair içerikler de sunulacak; şirket, tarımsal üretimde teknoloji kullanımına yönelik uygulamaları özellikle genç ziyaretçilerle paylaşacak.

OYAK HORSE ise Bursa fabrikasında ürettiği HORSE H18 motorunu ve hibrit güç aktarma sisteminin ana bileşenlerini tanıtacak. 1,8 litrelik HORSE H18 yaklaşık 110 beygir güç ve 172 Nm tork üretirken, hibrit sistemle birlikte toplamda yaklaşık 155 beygir sistem gücü sunuluyor. OYAK HORSE Ar-Ge mühendisleri motorun ve hibrit sistemin çalışma prensibini festival boyunca anlatacaklar.

OMSAN Lojistik, TEKNOFEST’te Güneydoğu Anadolu’dan Ortadoğu’ya uzanan yeni ticaret koridorlarına odaklanacak. Suriye, Irak, İran ve Körfez ülkeleriyle gelişen ticaret, sınır ötesi taşımacılık, depolama ve proje lojistiğinde fırsatlar yaratırken OMSAN; karayolu, demiryolu, denizyolu ve entegre lojistik kabiliyetleriyle bu koridorlardaki çözümleri ve fırsatları ziyaretçilere aktaracak.

Miilux OY ve savunma sanayi çelikleri:

Miilux OY, denizaltı ve balistik alanlarda kullanılan yüksek mukavemetli çeliklerini tanıtacak. Standta HY 80 ve HY 100 kalite denizaltı çelikleri ile balistik plakalar sergilenecek; ayrıca MİLDEN ve NÜKDEN projelerine yönelik çelik üretimini yansıtan bir denizaltı maketi ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi amaçlayacak.

Festival süresince OYAK şirketleri, hem üretim kapasitesini hem de teknoloji odaklı çözümlerini sahada göstererek sektör paydaşları ve genç yeteneklerle doğrudan etkileşim kurmayı planlıyor. Ziyaretçiler, üretimden uygulamaya uzanan örneklerle Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği çözümleri yerinde görme fırsatı bulacaklar.

OYAK HORSE, TÜRKİYE'NİN BİNEK ARAÇLAR İÇİN MOTOR VE VİTES KUTUSU ÜRETİCİSİ OLARAK, BURSA'DAKİ FABRİKASINDA ÜRETTİĞİ HORSE H18 MOTORUNU HİBRİT GÜÇ AKTARMA SİSTEMİNİN ANA BİLEŞENLERİYLE BİRLİKTE SERGİLEYECEK.