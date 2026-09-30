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Mudanya trafik kazasında ters yöne giren motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor

Mudanya'da ters yönde ilerleyip dengesini kaybeden ve kasksız olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü İ.K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:18

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudanya trafik kazasında ters yöne giren motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor

Mudanya trafik kazasında ters yöne giren motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen İ.K. yönetimindeki motosiklet ters yönde ilerlerken dengesini kaybedip alt yola düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kazada kasksız olduğu belirtilen sürücü İ.K., çevredekilerin müdahalesiyle sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye taşındı. Tedavi altına alınan İ.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayda iddia edilen alkollü kullanımın ve kask takılmamasının kaza şiddetini artırdığı dikkat çekiyor; yetkililer sürücülere trafik kurallarına uyma ve koruyucu ekipman kullanma çağrısı yaptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN İ.K., KULLANDIĞI MOTOSİKLETLE TERS YÖNDE İLERLEDİĞİ SIRADA DENGESİNİ...

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN İ.K., KULLANDIĞI MOTOSİKLETLE TERS YÖNDE İLERLEDİĞİ SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEREK ALT YOLA DÜŞTÜ. KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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