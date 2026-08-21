Diyarbakır'da raylı sistem hamlesi: tramvay hattının yapımı bakanlığa devredilebilir

Diyarbakır büyükşehir yönetimi bakanlıkta tramvay ve bölgesel tren gündemiyle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Genel Sekreter Serdar Bakıroğlu ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Erdal Balsak ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşmenin odağında kent içi raylı sistem yatırımları ve bölgesel ulaşım projeleri yer aldı.

tramvay hattı talebi:

Toplantıda, yapımı planlanan Dağkapı - Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tramvay Hattının yapım ve araç tedarik süreçlerinin bakanlık tarafından üstlenilmesi talep edildi. Bakan Uraloğlu, hattın bakanlıkça devralınmasının teknik olarak mümkün olduğunu belirterek sürecin ilgili kurumlarla koordineli biçimde yürütüleceğini ifade etti.

bölgesel tren projesi ve takvime bağlanması:

Görüşmede ayrıca Sur‑Ergani hattı arasında planlanan bölgesel tren projesi ele alındı. Belediye heyeti, projenin hızlandırılması ve TCDD’nin takvime bağlanması yönünde talepte bulundu; bakanlık seviyesinde gerekli görüşmelerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Başkan Bucak, Bakan Uraloğlu’na ilgi ve alakası için teşekkür etti. Taraflar, projelerin izlenmesi ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SERRA BUCAK, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU'NU MAKAMINDA ZİYARET EDEREK TRAMVAY HATTI PROJESİNİ GÖRÜŞTÜ.