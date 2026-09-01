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Diyarbakır'da siren sesiyle trafik çözüldü: sürücüler fermuarla itfaiyeye yol verdi

Diyarbakır'da siren çalan itfaiye için sürücüler fermuar yöntemiyle yol açtı; duyarlılık sayesinde ekipler yangına daha hızlı ulaştı, anlar kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:30

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da siren sesiyle trafik çözüldü: sürücüler fermuarla itfaiyeye yol verdi

olay ve müdahale:

Diyarbakır'da gelen yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede hazırlıklarını tamamlayıp sirenleriyle yola çıktı. Ekipler olay yerine en kısa sürede ulaşmak için zamana karşı yarışırken, trafikteki sürücüler itfaiye aracının geçişine imkan sağlamak üzere fermuar sistemi uygulayıp koridor açtı. Bu anlar, itfaiye personelinin aracındaki kameraya yansıdı.

görüntülerin mesajı:

Kayıtlarda vatandaşların duyarlılığı ve koordineli hareketi öne çıktı; fermuar yöntemi itfaiye aracının ilerlemesini kolaylaştırdı ve müdahaleye erişimde zaman kazandırdı. Ekiplerin kamerasına yansıyan görüntüler, benzer durumlarda trafikteki diğer sürücülere örnek teşkil edecek nitelikte.

toplumsal yansımalar:

Olay, örnek olacak cinsten bir davranışın somut bir kaydı olarak değerlendirildi; acil durum araçlarına yol açma konusunda trafikteki iş birliğinin önemini vurguluyor. Ekip kayıtları, bu tür duyarlılığın görünür olmasını ve yaygınlaşmasını destekliyor.

TRAFİKTE OLAN ARAÇLARIN FERMUAR SİSTEMİ OLUŞTURUP YOL VERMESİ İTFAİYE PERSONELİNİN KAMERASINA...

TRAFİKTE OLAN ARAÇLARIN FERMUAR SİSTEMİ OLUŞTURUP YOL VERMESİ İTFAİYE PERSONELİNİN KAMERASINA YANSIDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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