Diyarbakır'da sulama kanalına düşen araçtan 4 kişi sağ kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Olay, Diyarbakır'ın Eğil ilçesi Yatır Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Araçla birlikte suya gömülen içerideki dört kişi için itfaiye ve jandarma dalgıç ekipleri derhal suya indi. Dalgıçların koordineli müdahalesiyle, araçta bulunan 4 kişi sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Son durum ve soruşturma:

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kanala düşen otomobil ise olay yerine çağrılan vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma ve inceleme başlattı.

DİYARBAKIR’IN EĞİL İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU. KAZADA ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ, EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SAĞ KURTARILDI.