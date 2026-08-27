Diyarbakır'da yatırım çağrısı: finansmana erişimde adımlar bekleniyor

Programda öne çıkanlar

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle düzenlenen "İş Dünyası Finans Buluşması" kentteki yatırım ve kredi gündemini masaya taşıdı. Programa TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, OSB Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu, banka genel müdürleri ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen ile çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

finansmana erişim ve kredi kısıtları:

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu özel sektördeki en önemli sorunun finansman olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, kredi faizlerinin uzun süre yüksek kaldığını; komisyon, masraf ve dosya ücretleri gibi görünmeyen maliyetlerin de toplam yükü artırdığını söyledi. Bankaların tek sorumlu olmadığını, makroekonomik düzenlemeler ve kredi büyüme sınırlarının da bankaların hareket alanını kısıtladığını belirtti.

Toplantıda ayrıca KOBİ'lere yönelik kredi büyüme sınırlarının pozitif ayrımcılıkla gevşetilmesi ve ihracatçıları rahatlatacak döviz dönüşüm desteklerinin artırılması talepleri öne çıktı. Hisarcıklıoğlu, başlatılan nefes kredilerinin olumlu bir adım olduğunu ancak etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti. Merkez Bankası kararlarına de atıf yaparak, bankanın iki gün önce faiz oranlarına 3 puanlık indirim sağladığını ve Şubat ayında gecelik TL faizinin yüzde 40'lardan %37'ye çekildiğini, bu normalleşme adımının piyasalara nefes aldıracağını kaydetti.

diyarbakır'ın tarım ve sanayi hedefleri:

Engin Yeşil Diyarbakır için tarımın ve hayvancılığın önemini vurguladı. Mezopotamya'nın bereketli topraklarına atıf yapan Yeşil, buğday, arpa, pamuk, mısır ve mercimek üretiminin yanı sıra güçlü hayvancılık potansiyelinden söz ederek Sulivan başta olmak üzere sulama yatırımları tamamlandıkça tarımsal verimin artacağını belirtti. Ürünün tarlada üretilmesiyle yetinilmeyip bölgede işlenmesi, paketlenmesi ve markalaştırılması hedefinin bulunduğunu; Diyarbakır'dan hem Türkiye'ye hem dünyaya satış planlandığını aktardı.

Mehmet Kaya ise 50 yıllık çatışmalı sürecin sonlandığını, son 20 aydır kentte can kaybı yaşanmadığını ifade ederek bunun barış ve yatırım için büyük önem taşıdığını söyledi. Kaya, kentteki genç nüfus, tarım arazileri ve bölgesel ticaret potansiyeline rağmen mevcut ekonomik kapasitenin potansiyeli yansıtamadığını belirtti. Ayrıca, "2025 yılında Diyarbakır’dan yaklaşık 120 şirket merkezinin başka illere taşındığı" bilgisini aktararak şirket göçünü engellemek için firmalarla birebir çalışıp doğru finansmana erişim sağlanmasının önemine dikkat çekti.

OSB Başkanı Mustafa Fidan da uzun süren çatışma döneminin sona ermesiyle birlikte Diyarbakır'ın bir sanayi kenti olma hedefini öne çıkardı ve sürecin beraberinde olumlu gelişmeler getireceğine inandıklarını belirtti.

Toplantı, finansman tarafında bankalar, KGF ve kamu karar alıcılarına iletilecek politika önerileri ile Diyarbakır'ın tarım, sanayi, turizm ve lojistik alanlarındaki yatırım fırsatlarının güçlendirilmesine yönelik somut adımların atılması hedefiyle sonlandırıldı. Katılımcılar, sahadan gelen sorunların düzenli olarak yetkililere iletileceğini ve kredi limitleri ile destek mekanizmalarında iyileşme beklediklerini ifade etti.

DİYARBAKIR'DA "İŞ DÜNYASI FİNANS BULUŞMASI" PROGRAMI DÜZENLENDİ.