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Muğla'da kız çocuklarına hayallerini savunma cesareti veren buluşma

Menteşe ve Muğla Büyükşehir belediyelerinin İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki etkinliğinde Gonca Köksal Aras, kız çocuklarına hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 23:46

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Muğla'da kız çocuklarına hayallerini savunma cesareti veren buluşma

Etkinlikte öne çıkan mesajlar:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi iş birliğiyle İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kız Çocuklarına İlham Veren Buluşmalar' etkinliği, kız çocuklarına özgüven ve hedef belirleme konusunda somut mesajlar verdi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras etkinlikte kendi hikâyesinden örnekler paylaşarak, gençlere hem kişisel deneyimlerini hem de toplumdaki kalıpların nasıl aşılabileceğini anlattı.

Çocukluk anısı ve meslek seçimine dair ilham:

Aras, ilkokul yıllarında Muğla'da görev yapan kadın bir vali görmesinin kendisinde yarattığı etkiyi paylaştı. Annesinin banka çalışanı olmasını ve valilik binasının yakınlarında büyümüş olmasını hatırlatan Aras, 'Kadınlar vali olabiliyorsa ben de istediğimi yapabilirim' diye düşündüğünü söyledi. Bu farkındalığın eğitim ve meslek tercihleri üzerinde belirleyici olduğunu, şehir plancılığıyla başlayan kariyerinin sonrasında siyasete yönelmesine zemin hazırladığını ifade etti.

Toplumsal önyargılara karşı kararlılık:

Aras, siyaset ve yönetim alanında karşılaştığı önyargılara rağmen geri adım atmadığını belirtti. Kadınların yöneticilik ve siyaset alanında başarı gösteremeyeceği yönündeki söylemlere değinen Aras, seçim sürecinde halkın oylarıyla göreve geldiğini anlatarak kadınların kendilerine konulan sınırlamaları kabul etmeleri gerekmediğini vurguladı. Aras, karar ve hedeflere bağlı kalmanın önemini, kişisel inanç ve kararlılıkla güçlendirmenin altını çizdi.

Çocuklara yönelik somut tavsiyeler:

Etkinlikte, oyuncak seçiminden giyime kadar hayatın erken yaşlarda başlayan kalıplarının çocukların yeteneklerini sınırladığına dikkat çekildi. Aras, kız çocuklarına yönelik beklentilerin sorgulanması gerektiğini belirterek, kadınların ister otobüs şoförü, ister yönetici, ister sanatçı olabileceğini; erkeklerin ise çocuk bakımında aktif rol üstlenebileceğini hatırlattı. Bu yaklaşımın amaçlarından biri, çocukların yetenekleri doğrultusunda meslek seçimine yönelmelerini sağlamaktı.

Konuşmasının sonunda Aras, kız çocuklarına şu öğüdü verdi: 'Bizim yapmamız gereken arkadaşlar, ne yapmayı seviyorsak, içimizden ne yapmak geliyorsa, ne yapmak bizi mutlu ediyorsa, onu yapma konusunda ısrarcı olacağız. Ben bunu yapmak istiyorum diyeceksiniz. Eğer eminseniz de hiç vazgeçmeyeceksiniz.' Bu vurgu, etkinliğin ana temasını oluşturan kararlılık ve öz güven mesajını özetledi.

Etkinlik, kız çocuklarının kendi potansiyellerini keşfetmeleri, toplumsal önyargılara karşı özgüven kazanmaları ve gelecek hedeflerini belirlemeleri yönündeki mesajlarla sona erdi. Katılımcılara yönelik yönlendirici konuşmalar ve paylaşılan kişisel deneyimler, genç katılımcıların meslek ve eğitim tercihlerini daha güçlü bir inançla sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçladı.

MUĞLA’DA KIZ ÇOCUKLARINA İLHAM VEREN BULUŞMA

MUĞLA’DA KIZ ÇOCUKLARINA İLHAM VEREN BULUŞMA

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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