Meteorolojiden sarı kodlu uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre uyarı 24 Kasım saat 19.00'da başlayıp 25 Kasım saat 18.00'e kadar sürecek.

Rüzgâr ve yağış beklentisi:

Açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden esecek rüzgârın saatte 50–80 kilometre hızla esmesi, yüksek kesimlerde ise yer yer 90 kilometreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Gece saatlerinde Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kar yağışı; Erzincan'da ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.

Olası etkiler ve uyarılar:

Yağışlarla birlikte özellikle yüksek kesimlerde tipi görülme ihtimali bulunuyor ve kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği öngörülüyor. Uyarı kapsamında vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, tipi, buzlanma ve don gibi etkilerle karşılaşabilecekleri belirtildi.

Ayrıca yetkililer, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da dikkatli olunmasını istiyor; gerekli tedbirlerin alınması, bağlanmamış eşyaların sabitlenmesi ve mümkünse zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi önerildi.

METEOROLOJİ'DEN ERZİNCAN'A SARI KODLU FIRTINA UYARISI