Doğu ekspresinin sihri Bakırköy'de canlandı

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Venice Simplon Orient Express, akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı. Tren, Bakırköy Tren İstasyonu'na yanaştı ve trende bulunan yolcular için bir karşılama töreni düzenlendi.

tarihi rota ve kökeni:

Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" eserine ilham veren Orient Express, Belçikalı iş insanı Georges Nagelmackers tarafından 4 Ekim 1883'te ilk seferini gerçekleştirdi. Avrupa'nın en bilinen lüks demiryolu rotalarından biri olan tren, günümüzde de tarihi güzergâhını sürdürüyor.

25 Eylül'de Paris'ten hareket eden tren, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldi; Budapeşte, Bükreş ve Varna'dan sonra Kapıkule sınır kapısından giriş yapıldı.

karşılama töreni ve yolcu hareketleri:

Tren, yaklaşık 70'ten fazla yolcu taşıyarak Bakırköy'e ulaştı. Trenden inen yolcular için düzenlenen karşılama töreninde yolcular ile tren personeli vedalaştı. Tören sonrası yolcular, konaklayacakları otellere gitmek üzere kendileri için bekleyen araçlara binerek ayrıldı. Tren ve inen yolcular, havadan drone ile görüntülendi.

Tren Müdürü Francesco Bonotto seferle ilgili olarak şunları söyledi: "Her seferinde çok özel bir yolculuk oluyor İstanbul’a gelince. Bu sene ikinci olmasına rağmen her yolculuğun kendi özelliği olduğundan bence çok sevindiğimiz bir yolculuk oluyor. Benim için ve bana göre, yolcular için de eğer İstanbul yoksa, o zaman bunun olağanüstülüğü, bunun sihri olmaz".

Orient Express'in Türkiye programı kapsamında, trenin 2 Ekim saat 12.00'de Bakırköy Garı'ndan hareket etmesi ve aynı gün 22.05'te Kapıkule üzerinden Türkiye'den çıkış yapmasının beklendiği bildirildi.

FRANSA'NIN BAŞKENTİ PARİS’TEN YOLA ÇIKAN ORİENT EXPRESS, AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL’A ULAŞTI. BAKIRKÖY TREN İSTASYONU’NA YANAŞAN TRENDEKİ YOLCULAR İÇİN KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.