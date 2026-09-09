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Doğu Pasifik'te kartellerin yakıt ikmal ağına bir darbe daha

ABD Güney Komutanlığı'na bağlı JTF-WHEM, Los Choneros bağlantılı yakıt ikmal teknesini Doğu Pasifik'te batırdı; mürettebat Ekvador makamlarına teslim edildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 05:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Doğu Pasifik'te kartellerin yakıt ikmal ağına bir darbe daha

Doğu Pasifik'te yeni bir operasyon

ABD Güney Komutanlığı (CENTCOM) yetkilileri, uyuşturucu kartellerinin deniz lojistiğine yönelik bir operasyonun daha gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü (JTF-WHEM) unsurlarının Doğu Pasifik'te, karteller tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye müdahale ettiği belirtildi.

Operasyonun ayrıntıları:

SOUTHCOM'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu teknenin Los Choneros karteli ile bağlantılı olduğunun doğrulandığı ve ABD güçlerinin çıkarma gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, mürettebatın indirildikten sonra teknenin batırıldığı ve şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edildiği vurgulandı.

Kampanyanın devamı:

Yetkililer, ABD ordusunun narko-teröristlerin lojistik ağlarını hedef alan hassas operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti. SOUTHCOM, son dönemde bu tür harekâtları yoğunlaştırmış; 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik bölgesinde Los Choneros tarafından kullanılan birçok yakıt ikmal teknesinin batırıldığı bildirildi.

Operasyonun kamuya yapılan açıklaması, deniz yoluyla yürütülen tedarik hatlarının kesilmesinin, kartel faaliyetlerinin engellenmesindeki stratejik önemine işaret ediyor. ABD güçleri, bölgede benzer operasyonlara devam edeceğini belirtti.

ABD Güney Komutanlığı (CENTCOM), uyuşturucu kartelleri tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak...

ABD Güney Komutanlığı (CENTCOM), uyuşturucu kartelleri tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha Doğu Pasifik’te batırıldığını açıkladı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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