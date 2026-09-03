Dolar 48,3062 +0,02%
Euro 56,2333 +0,18%
Bist 14.007,40 -0,31%
Altın Gram 6.964,16 +1,57%
EUR/USD 1,1608 +0,14%
Brent Petrol 95,08 -0,58%
--°

Kayserispor, Karagümrük’ten puanı son nefeste aldı

TFF 1. Lig 5. haftasında Kayserispor, Fatih Karagümrük deplasmanında 1-1 berabere kaldı; sezonun ilk beraberliği 90+6'da geldi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor, Karagümrük’ten puanı son nefeste aldı

maç özeti:

TFF 1. Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Kayserispor sahadan 1-1lik eşitlikle ayrıldı. İlk yarı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Taulant Seferinin golüyle Kayserispor 1-0 öne geçti. Mücadelenin son anlarında, 90+6. dakikada kalesinde gördüğü golle ev sahibi takım skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

puan durumu ve gelecek program:

5. hafta sonunda Kayserispor, ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 10 puan topladı.

Kayserispor, ligin 6. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk olacak.

Son dakikada gelen beraberlik golü, takımın maç yönetiminde dikkat etmesi gereken noktaları işaret etti ancak Kayserispor sezonun ilk beraberliğini alarak puanını korudu.

TFF 1. LİG&#039;DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, BU SEZON İLK BERABERLİĞİNİ KARAGÜMRÜK DEPLASMANINDA...

TFF 1. LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, BU SEZON İLK BERABERLİĞİNİ KARAGÜMRÜK DEPLASMANINDA ALDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdemli'de mahallelerin rekabeti: Tömük kupaya uzandı
images

Transfer sürecine müdahale çağrısı: Gürel’den İbanoğlu’na uyarı
images

Nöroçeşitliliğin sesi Tuna Tunca, Catalina Kanalı'nı 11 saatte tamamladı
images

Fabio Miretti, Italiano'nun oyun tarzına katkı sağlayabilir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekirdağ'da 200 yıllık zabıta geleneği törenle kutlandı

Batan gemide cep telefonuyle kaydetti: kurtarma anları ve yolcuların tepkisi

Vatandaş yol ortasında el işaretiyle trafiği yönlendirdi

Yeni Siirt çevre yolunda beton mikseri ve otomobilin çarpışması maddi hasarla sonuçlandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı