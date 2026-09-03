Kayserispor, Karagümrük’ten puanı son nefeste aldı

maç özeti:

TFF 1. Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Kayserispor sahadan 1-1lik eşitlikle ayrıldı. İlk yarı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Taulant Seferinin golüyle Kayserispor 1-0 öne geçti. Mücadelenin son anlarında, 90+6. dakikada kalesinde gördüğü golle ev sahibi takım skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

puan durumu ve gelecek program:

5. hafta sonunda Kayserispor, ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 10 puan topladı.

Kayserispor, ligin 6. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk olacak.

Son dakikada gelen beraberlik golü, takımın maç yönetiminde dikkat etmesi gereken noktaları işaret etti ancak Kayserispor sezonun ilk beraberliğini alarak puanını korudu.

TFF 1. LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, BU SEZON İLK BERABERLİĞİNİ KARAGÜMRÜK DEPLASMANINDA ALDI